Hàng loạt bước chuyển cuối năm 2025

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của TP Hà Nội, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan. Dự án ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng trong tháng 12/2025.

Vào ngày 14/12, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 498 về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Hai dự án thành phần đầu tư trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị ở Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng. Dự án thành phần thứ ba là tuyến Metro đi ngầm bên Hữu ngạn, dài khoảng 45km, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố. Dự án thành phần thứ tư là các khu đô thị tái định cư, triển khai tại chỗ và trên các quỹ đất đối ứng, với hình thức căn hộ chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Phối cảnh tổng thể dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: hanoi.gov

Ngày 17/12/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6281 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) gồm liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát.

Ngày 19/12/2025, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những ngày cuối tháng 12/2025, MIK Group có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tạm dừng cấp phép xây dựng trong khu vực dự án

Mới đây, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) có văn bản gửi các phòng, ban về quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với toàn bộ các dự án, công trình (bao gồm cả dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách) nằm trong ranh giới quy hoạch của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Với những công trình đã được cấp phép trước đó, phường yêu cầu tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân cập nhật thông tin về chủ trương và lộ trình triển khai dự án, từ đó có phương án xây dựng phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

UBND phường sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án. Đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phường Hồng Hà cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng, thực hiện hiệu quả quy hoạch chung của thành phố.

UBND phường giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, theo dõi địa bàn. Cùng với đó kịp thời phát hiện, tham mưu triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Việt Hùng chịu trách nhiệm trước UBND phường về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của thành phố.

Động thái mới này được xem là bước chuẩn bị cần thiết trước khi siêu dự án ven sông Hồng bước vào giai đoạn triển khai thực tế trong thời gian tới.