Đại diện Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội vừa thông tin, ngày 12/9, cán bộ Chi nhánh số 6 – Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội (số 3 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng) đã phát hiện một túi xách màu đen bị bỏ quên tại đây.

Toàn bộ tài sản được lực lượng chức năng trao trả cho công dân bỏ quên. Ảnh: Hải Anh

Ngay sau đó, Chi nhánh số 6 nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Việt Hưng kiểm tra, phát hiện bên trong túi xách màu đen chứa 387 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền là tài sản của chị N.P.T, để quên khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính tại Điểm tiếp nhận Long Biên.

Nhận lại tài sản, chị N.P.T xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh số 6 vì tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tâm, giúp chị kịp thời nhận lại số tiền lớn của gia đình.