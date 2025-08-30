Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội vừa thông báo sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

Trong đó, 767 thủ tục hành chính sẽ được giải quyết toàn trình trực tuyến, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả trên môi trường mạng.

Các thủ tục còn lại thực hiện trực tuyến một phần: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy (nếu có yêu cầu) qua dịch vụ bưu chính đến Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến từ 3/9. Ảnh: N. Huyền

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử và bản giấy (nếu có nhu cầu). Bản giấy được chuyển phát miễn phí đến địa chỉ đăng ký, ngoại trừ một số thủ tục đặc thù như đối chiếu bản chính, ký sổ gốc hoặc liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, được miễn/giảm lệ phí theo quy định, hỗ trợ cước bưu chính tối đa 26.000 đồng/lượt. Người có công và đối tượng bảo trợ xã hội còn được hỗ trợ hai chiều (nộp hồ sơ – trả kết quả).

Để hỗ trợ người dân, Hà Nội bố trí 476 đại lý dịch vụ công trực tuyến, tổng đài 1022 (nhánh 7), tổng đài thông minh 19001009 và Chatbot, Callbot trên ứng dụng iHanoi hoạt động 24/7.

Trung tâm khẳng định sẽ bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hướng tới dịch vụ công “thuận tiện, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi”.