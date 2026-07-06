VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa (SN 1985, ở xã Tả Thanh Oai, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 9/2025, bà Hòa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 13 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian đang chấp hành án phạt tù, bà Hòa tiếp tục bị truy tố về 2 tội danh.

Cáo buộc cho rằng, cuối tháng 3/2022, bà Hòa cùng chồng ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng VIB để vay 640 triệu đồng, tài sản đảm bảo là chiếc ô tô Mitsubishi Outlander và giấy chứng nhận đăng ký của chiếc xe đứng tên bà Hòa.

Vợ chồng bà Hòa không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên sau đó phía ngân hàng ra quyết định thu hồi toàn bộ khoản vay và xử lý tài sản đảm bảo là chiếc ô tô trên.

Do thời điểm đó, vợ chồng bị can không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, cũng không phối hợp với phía ngân hàng để giải quyết chiếc ô tô Mitsubishi Outlander đã bị thu hồi nên ngân hàng đã khởi kiện ra TAND huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội để giải quyết.

Ảnh minh họa.

Đưa vụ kiện dân sự ra xét xử, TAND huyện Ba Vì (cũ) chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía ngân hàng đối với bị đơn là vợ chồng bà Hòa, buộc bị can phải trả cho ngân hàng số tiền nợ gốc và lãi là hơn 302 triệu đồng.

Trường hợp vợ chồng bà Hòa không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, phía ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mại tài sản đảm bảo là chiếc xe Mitsubishi Outlander.

Làm giả giấy tờ xe

Cáo trạng chỉ ra rằng, do chiếc xe Mitsubishi Outlander của bà Hòa đang bị thế chấp tại ngân hàng nên bị can không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe. Thời điểm thế chấp tài sản, cán bộ ngân hàng khi làm thủ tục từng gửi hình ảnh giấy biên nhận thế chấp tài sản qua Zalo cho bà Hòa.

Trên giấy biên nhận đó có thông tin về giấy đăng ký xe ô tô của bà Hòa. Bị can đã dùng thông tin này để làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe Mitsubishi Outlander với tên chủ xe là Trần Thị Hòa.

Do cần tiền để trả lương công nhân, duy trì hoạt động công ty và chi tiêu cá nhân, dù chiếc xe Mitsubishi Outlander đang bị thế chấp ngân hàng nhưng bà Hòa đã nói dối bà Phùng Thị D. rằng, ô tô là của mình và bán với giá 500 triệu đồng, kèm giấy đăng ký xe ô tô giả.

Ngày 6/11/2023, bà D. cho con rể là anh Đoàn Hồng Q. mượn ô tô này để sử dụng. Trưa hôm đó, anh Q. dừng đỗ xe trước cửa một nhà hàng ở xã Hát Môn để ăn trưa.

Đúng lúc đó, hai nhân viên Ngân hàng VIB phát hiện ô tô này là tài sản đang được ngân hàng ra quyết định thu hồi nên đã báo với UBND xã Hát Môn để tạm giữ, di chuyển đến bãi giữ xe tại phường Bồ Đề, Hà Nội.

Ăn trưa xong, anh Q. không thấy ô tô đâu nên đến Công an xã Hát Môn trình báo. Sau khi biết mình bị lừa mua xe đang bị “cắm” ngân hàng, bà D. đến công an trình báo, yêu cầu bà Hòa trả lại tiền.