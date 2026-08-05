òaChiều 5/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993) và Lý Kim Yến (SN 1994, cùng ở Phú Thọ) lần lượt mức án 18 năm và 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi phải ra hầu tòa, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do, lập kênh TikTok “Kiều Vy Official” chia sẻ các nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh. Do cần tiền để chi tiêu, trả nợ cá nhân, Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo cáo buộc, Vy và Yến đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng phát triển kinh doanh, hứa hẹn các cơ hội đầu tư kinh doanh để hưởng lợi nhuận để dụ nhà đầu tư chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Từ 1/2018-12/2023, Vy một mình hoặc cùng Yến đã chiếm đoạt của 12 người bị hại tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Một trong những người bị hại là chị C. (SN 1995), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty VN., doanh nghiệp kinh doanh trà sữa và cà phê. Tính đến tháng 4/2023, chị C. đã mở 4 cửa hàng mang thương hiệu VN. tại Cần Thơ và có kế hoạch phát triển chuỗi cửa hàng nhượng quyền.

Bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy tại tòa. Ảnh: MĐ

Thông qua kênh TikTok “Kiều Vy Official”, chị C. liên hệ nhờ Vy tư vấn phát triển kinh doanh, quảng cáo, thiết kế website và thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ.

Đến tháng 5/2023, do cần tiền tiêu và trả nợ, Vy nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị C. Vy đưa ra thông tin gian dối rằng có thể kết nối để chị C. ký 7 hợp đồng nhượng quyền cửa hàng với tổng chi phí 400 triệu đồng.

Bị cáo còn nói dối về việc đã tìm được nhà đầu tư muốn ký độc quyền mở 100 cửa hàng VN. ở các tỉnh miền Tây. Tin tưởng Vy, từ ngày 4/5-6/6/2023, chị C. đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để bị cáo kết nối với các nhà đầu tư.

Sau khi nhận được tiền, Vy không thực hiện cam kết mở hệ thống cửa hàng như đã hứa.

Nhiều nhà đầu tư sập bẫy lừa của nữ TikToker

Tháng 3/2023, thông qua kênh TikTok “Kiều Vy Official”, vợ chồng anh T. (SN 1991, ở Hà Nội) biết và kết bạn Zalo với Vy để trao đổi về hoạt động kinh doanh. Thấy vợ chồng anh T. có nhu cầu đầu tư, Vy đưa ra các thông tin gian dối về việc hợp tác làm ăn, sau đó đề nghị họ chuyển tiền để cùng đầu tư, hưởng lợi nhuận dưới nhiều hình thức.

Tin tưởng lời Vy, vợ chồng anh T. đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Vy không thực hiện các nội dung đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của vợ chồng anh T. hơn 4 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, đầu năm 2018, Yến làm nhân viên cho Vy. Sau đó, Vy và Yến bàn bạc, đưa ra các thông tin gian dối về Dự án Hoa Xương Rồng (kinh doanh mỹ phẩm từ thiên nhiên) nhằm thu hút nhiều người góp vốn, qua đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Dù biết dự án không có thật, Yến vẫn làm theo hướng dẫn của Vy, đứng tên chủ dự án và thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã chuyển hơn 765 triệu đồng góp vốn, nhưng Yến và Vy không thực hiện hoạt động kinh doanh như thông tin đã đưa ra.

Tại tòa, nhiều người bị hại bày tỏ bức xúc về hành vi của các bị cáo, đồng thời kể lại nỗi thống khổ khi mắc lừa nữ TikToker. Có người là mẹ đơn thân, chắt chiu dành dụm mới dựng được mái nhà cho con rồi lại bị lừa hết sạch tiền.

Cũng có người bị hại cho hay, khi chị gần sinh nở, Vy vẫn bắt chị cầm cố nhà để lấy tiền đưa bị cáo làm dự án. Khi chị sinh được 6 ngày, Vy tiếp tục lừa chị để chiếm đoạt 160 triệu đồng. “Bị cáo rất tàn nhẫn, táng tận lừa đảo tôi đến cùng…”, lời một người bị hại.

Trong khi đó, ở lời nói sau cùng, cả 2 bị cáo đều mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.