Sáng 5/9, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp tiến độ triển khai việc chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố.

Đề xuất 1.400 vị trí lắp đặp trạm sạc

Hạ tầng trạm sạc là yếu tố quan trọng nhất đối với việc chuyển đổi xanh phương tiện giao thông. Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật liên quan đến phương tiện xanh, đặc biệt là hệ thống trạm sạc.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, đến nay đã có 59 phường xã, hàng chục đơn vị, doanh nghiệp có báo cáo chính thức.

Theo đó, đã có 1.400 vị trí lắp đặp trạm sạc được đề xuất. Các trạm sạc dành cho xe điện phục vụ phương tiện vận tải công cộng và xe cá nhân.

Cụ thể, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã phối hợp lắp đặt trạm sạc tại 3 bến xe. Trong đó, bến xe Giáp Bát 40 vị trí sạc vận hành từ ngày 10/6; Bến xe Gia Lâm 34 vị trí sạc, vận hành từ ngày 15/7; Bến xe Mỹ Đình đang xem xét bố trí, dự kiến vận hành trong quý III/2025.

Còn Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP. Hà Nội qua rà soát xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn thành phố có thể nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt. Toàn mạng lưới xe buýt hiện có 122 điểm đầu cuối. Một số vị trí điểm đầu cuối có thể lắp đặt trạm sạc như các bến xe, bãi đỗ xe trong khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… nhưng phụ thuộc vào nhu cầu và kế hoạch lắp đặt trạm sạc của đơn vị quản lý.

Trung tâm Quản lý nhà TP. Hà Nội đã rà soát tại các tòa chung cư tái định cư, các khu nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, các khu liên cơ quan thuộc quản lý của Sở Xây dựng, dự kiến bố trí 81 trụ sạc cho xe ô tô, 105 trụ sạc cho xe máy.

Một số đơn vị cũng đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn thành phố. Trong đó, Công ty TMT xin được lắp đặt thí điểm tại 500 vị trí tại trụ sở các sở, ngành, bệnh viện, trường đại học, vỉa hè, điểm đỗ xe, bãi xe công viên, vườn hoa.

Về phía các địa phương, tính đến ngày 4/9, Sở Xây dựng đã nhận được 59/126 văn bản trả lời của các xã, phường, trong đó khu vực Vành đai 1 đề xuất 115 vị trí; ngoài Vành đai 1 có 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Bến xe Gia Lâm tiến hành lắp đặt các trạm sạc điện. Ảnh: T. Lương

Chưa có quy chuẩn hệ thống sạc điện

Ông Đào Việt Long cho biết thêm, hiện Bộ KH&CN đã công bố 23 tiêu chuẩn quốc gia liên quan trực tiếp đến lĩnh vực trụ/trạm sạc xe điện, tuy nhiên chưa có quy chuẩn về hệ thống sạc điện. Bộ KH&CN đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn, đang tiếp tục xin ý kiến, dự kiến hoàn thiện trong tháng 11/2025.

Vị lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc chưa có quy chuẩn về trạm sạc dẫn đến hệ thống trạm sạc bị hạn chế trong việc sử dụng chung giữa các nhà sản xuất và các nhà cung ứng xe điện là một vướng mắc lớn cần được sớm giải quyết.

Bên cạnh đó còn không ít vấn đề khó như: chưa có quy hoạch chung về hạ về mạng lưới điện, hạ tầng trạm sạc: chưa có quy định rõ ràng về việc phân loại đất cho các công trình trạm sạc; thiếu quy định về cấp phép công trình trạm sạc; năng lực hạ tầng điện không tương thích…

Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố cho phép lắp đặt thí điểm các trạm sạc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, có tính năng đa dạng cổng sạc, hỗ trợ nhiều dòng xe.

Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển hệ thống trạm biến áp và hạ tầng điện lực phục vụ hạ tầng trạm sạc, theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng, đảm bảo linh hoạt trong mục đích sử dụng đất và phù hợp với yêu cầu phát triển năng lượng sạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị tăng tốc nhanh hơn nữa để chậm nhất là năm 2030 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các đơn vị xem xét, đẩy mạnh việc xây dựng các trạm thay pin cho xe điện để đa dạng loại hình hạ tầng dành cho xe điện. Đặc biệt là đặt các trạm thay pin tại những vị trí có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện để lắp trạm sạc xe điện.

Phó Chủ tịch giao ngành Điện lực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tính toán tổng thể, toàn diện phương án cấp điện cho các trạm, khu vực, các xã, phường.

Sở Xây dựng thí điểm làm ngay các trạm sạc tại những địa điểm phù hợp, nhưng phải yêu cầu nhà đầu tư có những ràng buộc theo đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước.

Ngô Huyền