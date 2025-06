Theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, riêng khu vực Hòa Bình và vùng đồng bằng phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.