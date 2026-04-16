Sáng 16/4, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể trôi trên sông Đuống, đoạn qua thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng (TP Hà Nội), nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Ảnh. T.T.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức vớt thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.