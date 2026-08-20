Ngày 20/8, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết vừa ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của các nhân viên xe buýt khi kịp thời hỗ trợ những hành khách gặp vấn đề về sức khỏe trên hành trình.

Anh Hợi cõng nữ hành khách bị ngất xỉu vào bệnh viện. Ảnh: NVCC

Theo đó, trưa 17/8, trên tuyến xe buýt số 54 (Long Biên - Bắc Ninh), một nữ hành khách bất ngờ có biểu hiện mệt mỏi rồi ngất xỉu. Nhận thấy tình huống bất thường, anh Đoàn Văn Hợi (nhân viên) và anh Nguyễn Ngọc Thái (lái xe), của Xí nghiệp xe buýt Yên Viên, nhanh chóng hỗ trợ hành khách.

Anh Hợi cho biết, thời điểm đó, anh nghi nữ hành khách bị tụt huyết áp nên kiểm tra tình trạng sức khỏe, xoa bóp vùng thái dương, đồng thời nhanh chóng báo cho lái xe và đơn vị để tìm cách đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất.

Anh cũng sử dụng điện thoại của nữ hành khách để liên lạc với người thân, thông báo tình hình. Khi xe đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, anh Hợi lập tức xuống xe, cõng nữ hành khách vào khu vực cấp cứu và thông báo tình trạng cho nhân viên y tế.

Thấy người phụ nữ chưa có người thân đi cùng, anh Hợi không chần chừ, lấy 2 triệu đồng từ ví để ứng trước viện phí, giúp các thủ tục khám, chữa bệnh được thực hiện kịp thời.

Sau khi bàn giao nữ hành khách cho nhân viên y tế và nhờ bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, anh Hợi cùng lái xe Nguyễn Ngọc Thái trở lại xe để tiếp tục hành trình, phục vụ những hành khách đang chờ. Toàn bộ quá trình hỗ trợ cấp cứu diễn ra khoảng 30 phút.

Giúp đỡ hành khách lúc khó khăn khiến công việc thêm ý nghĩa

Anh Đoàn Văn Hợi (43 tuổi, quê Bắc Ninh) đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề phụ xe buýt. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh anh cõng nữ hành khách vào viện được chia sẻ trên mạng xã hội, anh bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Anh Hợi gắn bó với công việc hơn 20 năm nay. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nam nhân viên cho rằng việc mình làm hoàn toàn bình thường. Nói về khoản tiền 2 triệu đồng ứng trước viện phí, anh Hợi cười xòa: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ mỗi chuyện làm sao cứu người nhanh nhất”.

Theo anh Hợi, trong hơn 20 năm làm nghề, anh từng gặp nhiều tình huống đáng nhớ, từ việc hành khách gặp vấn đề về sức khỏe đến nhặt được điện thoại, ví tiền, giấy tờ quan trọng và tìm cách trao trả cho người đánh rơi.

“Công việc có vất vả, có áp lực nhưng nhờ nghề này mà tôi và gia đình có cuộc sống ổn định. Tôi biết ơn công việc của mình. Mỗi khi có thể giúp đỡ hành khách lúc khó khăn, tôi lại thấy công việc mình đang làm thêm phần ý nghĩa”, anh Hợi chia sẻ.

Không chỉ tuyến buýt số 54, ngày 18/8, anh Phạm Hải Hưng, công nhân lái xe, và chị Nguyễn Thị Từ, nhân viên phục vụ tuyến buýt số 15, Xí nghiệp xe buýt Yên Viên, cũng kịp thời hỗ trợ một hành khách bị ngất trên xe, đưa người này đến Trạm y tế Phố Mã để được chăm sóc.

Ghi nhận những hành động đẹp trên, Ban lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Yên Viên đã quyết định khen thưởng các anh Đoàn Văn Hợi, Nguyễn Ngọc Thái, Phạm Hải Hưng và chị Nguyễn Thị Từ.