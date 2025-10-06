Mới đây, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, lễ ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy đã được diễn ra. Sự kiện quan trọng này là kết quả cụ thể của Đề án Bộ Công an về xây dựng hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa lực lượng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứ hộ (PCCC & CNCH) Công an Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố nhiều giải pháp để hình thành và hoàn thiện Trung tâm. Đến nay, toàn hệ thống đã lắp đặt thiết bị tại 44 địa điểm, gồm 2 trung tâm chỉ huy và 42 trạm tiếp nhận tin báo tại các đội chữa cháy khu vực; trang bị GPS cho 129 xe chữa cháy, xe chuyên dụng.

Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy.

Đơn vị cũng tổ chức hàng chục lớp tập huấn, trực tiếp hướng dẫn hơn 140.000 cơ sở khai báo, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý PCCC. Song song, lực lượng chức năng đã khảo sát 11.502 nguồn nước phục vụ chữa cháy, tích hợp thêm dữ liệu từ điện lực, y tế, quân đội… để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ hiệu quả hơn.

Đến nay, Hà Nội đã có hơn 24.000 cơ sở khai báo dữ liệu trên phần mềm, trong đó 147 cơ sở đã lắp đặt thiết bị truyền tin trực tiếp với Trung tâm. Hệ thống tự động ghi nhận và định vị tin báo cháy, truyền đến đơn vị chức năng theo phân tuyến, giảm tối đa thời gian trễ – yếu tố quyết định trong “thời gian vàng” cứu người, cứu tài sản. Đồng thời, hệ thống cho phép chỉ huy từ xa, truyền hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ tối đa cho công tác tác chiến.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, việc ra mắt Trung tâm là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH. Ông nhấn mạnh, đây là “bước ngoặt” để tiến tới mô hình “Thủ đô an toàn – Thành phố thông minh”, nơi mọi sự cố cháy, nổ đều được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác và minh bạch.

Điểm đáng chú ý, sự kiện này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Ngày toàn dân PCCC (4/10), càng làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt. Việc Trung tâm đi vào hoạt động thể hiện tinh thần tiên phong của Hà Nội trong cải tiến công nghệ, đồng thời là minh chứng cho tấm lòng “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô – những người luôn sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho cộng đồng.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã trực tiếp vận hành thử nghiệm hệ thống, cho thấy khả năng phản ứng linh hoạt, đồng bộ giữa Trung tâm và các trạm khu vực. Mỗi tín hiệu báo cháy được tiếp nhận, định vị, phân tuyến, xử lý và giám sát chỉ trong tích tắc – điều mà trước đây cần đến nhiều khâu thủ công, dễ xảy ra sai sót.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (Bộ Công an) đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo và tinh thần quyết liệt của Công an Hà Nội.

Ông nhấn mạnh: “Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Đề án bài bản, đồng bộ từ khâu khảo sát, hướng dẫn khai báo, lắp đặt thiết bị đến tích hợp dữ liệu nguồn nước. Đây là hình mẫu cho các địa phương khác học tập, nhân rộng".

Với tầm quan trọng của hệ thống, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị chức năng phải vận hành Trung tâm thành thạo, chuyên nghiệp, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để 100% cơ sở thuộc diện quản lý khai báo, cập nhật dữ liệu; hoàn thành lắp đặt thiết bị theo đúng lộ trình, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trên toàn địa bàn Thủ đô.