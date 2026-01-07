Đêm qua và rạng sáng nay (7/1), nhiệt độ Hà Nội giảm sâu còn 11 độ C. Một số người dân đốt lửa, sưởi ấm trong cơn rét buốt thấu xương.
Tài xế xe ôm Hà Quốc Lâm thường đi làm từ 22h đến 7h hôm sau dù thời tiết khắc nghiệt. Đêm 6/1, anh tới một quán nước ven đường Phạm Hùng ngồi sưởi ấm trong khi chờ khách.
Dọc đường Phạm Hùng, trong đêm muộn có khá nhiều người đốt lửa để sưởi ấm.
Ở gần khu vực cầu Chương Dương, bà Nguyễn Thị Hoàn trong khi ngồi bán hàng nước phải quấn thêm chiếc khăn lên cổ cho ấm. Hôm nay, bà mang thêm gỗ tạp để đốt, giúp khách sưởi ấm.
Lúc 23h, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu còn 11 độ C. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ khác thường.
Ở các ghế đá ven hồ, một số cặp đôi bất chấp giá lạnh ngồi tâm sự đến tận khuya.
Một người đàn ông vừa đứng dậy đã phải kéo vội khóa áo để đối chọi với những cơn gió lạnh buốt.
Các du khách nước ngoài dạo chơi tại khu vực phố cổ cũng phải co ro với cái lạnh buốt khác với giá rét ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Khu vực chợ Long Biên vẫn nhộn nhịp trong đêm. Nhiều người lao động phải mặc thêm áo mưa để chống lại giá rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã tràn khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.
Cơ quan khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất giảm rất sâu trong ngày 6/1 như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,9 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ hay Mộc Châu (Sơn La) 7 độ; những nơi khác dao động từ 8-14 độ.
Hôm nay (7/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; trưa chiều trời nắng. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.