Tài xế xe ôm Hà Quốc Lâm thường đi làm từ 22h đến 7h hôm sau dù thời tiết khắc nghiệt. Đêm 6/1, anh tới một quán nước ven đường Phạm Hùng ngồi sưởi ấm trong khi chờ khách.

Dọc đường Phạm Hùng, trong đêm muộn có khá nhiều người đốt lửa để sưởi ấm.

Ở gần khu vực cầu Chương Dương, bà Nguyễn Thị Hoàn trong khi ngồi bán hàng nước phải quấn thêm chiếc khăn lên cổ cho ấm. Hôm nay, bà mang thêm gỗ tạp để đốt, giúp khách sưởi ấm.

Lúc 23h, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu còn 11 độ C. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ khác thường.

Ở các ghế đá ven hồ, một số cặp đôi bất chấp giá lạnh ngồi tâm sự đến tận khuya.

Một người đàn ông vừa đứng dậy đã phải kéo vội khóa áo để đối chọi với những cơn gió lạnh buốt.

Các du khách nước ngoài dạo chơi tại khu vực phố cổ cũng phải co ro với cái lạnh buốt khác với giá rét ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Khu vực chợ Long Biên vẫn nhộn nhịp trong đêm. Nhiều người lao động phải mặc thêm áo mưa để chống lại giá rét.