9h ngày 23/10, nhiệt độ Hà Nội ở mức 18 độ C. Một số khu vực có mưa nhỏ kèm gió lớn khiến người đi đường cảm nhận được cái lạnh rõ rệt đầu mùa.

Nhiều người co ro trong gió lạnh.

Xung quanh các cao ốc, gió thổi mạnh, nhiều người co rúm vì không kịp chuẩn bị áo ấm khi ra đường.

Một nam shipper ngồi run từng cơn dưới chân tòa nhà trong khi chờ giao hàng. Anh chia sẻ, sáng nay dù đã mặc thêm áo gió đi làm nhưng vẫn cảm thấy rét run.

Tại phố Trích Sài (phường Tây Hồ) trời có gió lớn, đôi lúc mưa nhỏ. Một thanh niên dừng lại mặc thêm áo mưa để tránh gió. Anh chỉ kịp thốt lên: "Rét quá!", rồi nhanh chóng phóng xe đi.

Trần Đạt (áo đen) cùng nhóm bạn hẹn nhau tại một quán cà phê ven hồ. Cả 4 thanh niên đều rúm ró, trùm kín mũ khi ngồi uống nước. "Chúng tôi phải gọi đồ uống nóng, uống cho ấm người", Đạt nói.

Nhiều người không ngại mặc áo mưa để tránh rét khi ngồi trên vỉa hè sáng nay.

Chị em phụ nữ dùng khăn quấn kín người vì không mặc đủ áo ấm ra đường.

Trời Hà Nội khá âm u, nhiệt độ giảm do không khí lạnh tăng cường mạnh. Mưa dự kiến tập trung vào sáng và trưa, sau đó giảm dần. Độ ẩm cao và gió đông bắc khiến tiết trời càng thêm rét.

Nhiều người đi đường mặc áo mưa, đeo găng tay chỉ hở hai ngón để tiện sử dụng điện thoại.

Dự báo, thời tiết mưa và lạnh sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.