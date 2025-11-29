Theo thông báo từ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, hội nghị với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội” dự kiến diễn ra chiều 3/12.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của các sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Nhiều chủ đầu tư đang triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn như Him Lam, Viglacera, BIC Việt Nam, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, UDIC... cũng được mời tham dự.

Hàng trăm người đã có mặt tại khu vực nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung chờ xuyên đêm để giữ chỗ nộp hồ sơ sáng 17/11. Ảnh: NVCC

Trọng tâm buổi đối thoại là giải đáp trực tiếp các khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội, công khai, minh bạch các quy định, tiêu chí, biểu mẫu theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Đồng thời, hội nghị sẽ làm rõ quy trình liên thông giữa các cơ quan Xây dựng - Tư pháp - Nông nghiệp và Môi trường - Bảo hiểm xã hội - Ngân hàng Chính sách xã hội và chủ đầu tư. Những kiến nghị của người dân sẽ được ghi nhận, tổng hợp để báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo hoàn thiện quy trình, chính sách liên quan.

Lao động tự do vướng xác nhận thu nhập

Thời gian qua, thị trường nhà ở xã hội tại Hà Nội chứng kiến sự sôi động hiếm thấy khi hàng loạt dự án mới mở bán, mức giá dao động từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2. Nếu cách đây ba năm, giá chủ yếu dưới 20 triệu đồng/m2, thì nay liên tục xuất hiện mặt bằng giá mới, mức cao nhất đã chạm 29,4 triệu đồng/m2.

Dù giá tăng, nhưng trong bối cảnh chung cư thương mại không ngừng leo thang, nhà ở xã hội vẫn là lựa chọn hấp dẫn, mỗi đợt mở bán đều thu hút hàng nghìn hồ sơ.

Thực tế, hiện nay, không ít lao động tự do rơi vào cảnh không xác nhận được thu nhập để hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Người dân kiểm tra, nộp hồ sơ tại dự án nhà xã hội ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Chị Hoàng H. (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc). Dù đã có giấy hẹn nộp hồ sơ vào đầu tháng 12, gia đình chị vẫn “mắc” ở bước xác nhận thu nhập. Chồng chị là lao động tự do, không có hợp đồng lao động hay bảng lương để chứng minh thu nhập.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 261/2025 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024 về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Đối với người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, việc chứng minh thu nhập cũng phải tuân theo các mức nêu trên và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập.

Tuy nhiên, khi chị H. đến công an nơi cư trú, đơn vị này cho biết chưa có hướng dẫn nên không thể xác nhận. “Chúng tôi chỉ mong có hướng dẫn rõ ràng để kịp hoàn thiện hồ sơ, bởi cơ hội mua nhà ở xã hội không nhiều”, chị H. chia sẻ.

Các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội: