Trước 8h sáng nay (17/11), hàng trăm người sau một đêm thức trắng giữ chỗ đã đứng chật kín khu vực tiếp nhận hồ sơ dự án. Cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc liên tục ken đặc người, trong đó có danh sách số thứ tự do dân tự lập từ tối hôm trước.

Bên ngoài khu vực tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Ảnh: Hồng Khanh

Khoảng 7h45, đại diện chủ đầu tư phát đi thông báo chính thức, toàn bộ danh sách người dân tự ghi từ tối 16/11 đến sáng nay đều không được công nhận. Việc cấp số thứ tự sẽ được thực hiện theo quy trình mới, đảm bảo công bằng.

Dòng người đông đúc ở cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc trước giờ chủ đầu tư mở cửa nhận hồ sơ. Ảnh: Hồng Khanh

Đến 8h05, chủ đầu tư mở cửa nhỏ, phân luồng lại toàn bộ dòng người. Chủ đầu tư khẳng định, tất cả những người có mặt đều sẽ được phát số.

Chủ đầu tư đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát cũng như đảm bảo an ninh trật tự tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách. Ảnh: Hồng Khanh

Trong sáng cùng ngày, hệ thống máy bấm số tự động được đưa vào vận hành. Người dân thao tác lấy số theo đúng thứ tự, không còn cảnh tranh chỗ hay ghi tay như trước.

Liên danh chủ đầu tư yêu cầu người đến nộp hồ sơ phải xuất trình căn cước công dân và giấy tờ hợp lệ theo mẫu 02; không chấp nhận việc ủy quyền bấm hộ cũng như không ghi nhận số thứ tự trước 8h. Ghi nhận trong sáng nay, đã có trường hợp không có căn cước công dân chính chủ bị mời ra ngoài.

Chủ đầu tư kiểm tra trước khi vào bấm lấy số. Ảnh: Hồng Khanh

Bên trong khu vực ngồi chờ. Ảnh: Hồng Khanh

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, cho biết, việc bấm lấy số thứ tự ai cũng có thể thực hiện, mỗi ngày có thể lên đến hàng nghìn lượt bấm.

Trên cơ sở danh sách số thứ tự đã bấm, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 bộ hồ sơ mỗi ngày. Tính trong hơn 40 ngày (17/11/2025-3/1/2026), dự án có thể xử lý hơn 2.000 bộ hồ sơ.

Hệ thống máy bấm số tự động được đưa vào vận hành. Ảnh: Hồng Khanh

Phía chủ đầu tư hướng dẫn người dân bấm máy lấy số thứ tự. Ảnh: Hồng Khanh

Tuy nhiên, tùy lượng người đến làm thủ tục, liên danh chủ đầu tư sẽ báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để xem xét gia hạn nếu hồ sơ tồn quá nhiều.

“Khách hàng nộp hồ sơ ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng đều có giá trị như nhau. Liên danh chủ đầu tư đảm bảo việc bấm lấy số, tiếp nhận hồ sơ để người dân có nhu cầu hoàn toàn yên tâm không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trung khẳng định.

Khu vực kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ. Ảnh: Hồng Khanh

Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc sáng nay, một số cựu chiến binh cũng có mặt để nộp hồ sơ. Một cựu chiến binh cho hay con ông đã xếp hàng từ hôm qua để giữ chỗ. Sáng nay, ông được ưu tiên hướng dẫn làm thủ tục sớm.

Là một trong những khách hàng được bấm số từ đầu giờ sáng, chị Vũ Thị Hiền (Hoài Đức, Hà Nội), nhân viên hành chính kể rằng chị đã đến từ 10h sáng qua và chờ suốt đêm.

Liên danh chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp nhận tất cả hồ sơ để người dân có nhu cầu yên tâm. Ảnh: Hồng Khanh

“Gia đình tôi phải thuê nhà đã 10 năm. Một tháng hai vợ chồng thu nhập khoảng 30-35 triệu đồng. Khi nghe tin dự án mở bán, dù biết chủ đầu tư quy định rõ thời điểm nhận hồ sơ, nhưng do sốt ruột tôi vẫn đến xếp hàng từ sớm”, chị Hiền chia sẻ.

Theo chị, dù lượng người đông, ban đầu còn lộn xộn ngoài khu vực nhận hồ sơ nhưng chủ đầu tư đã phân luồng tốt, việc bấm số tự động giúp mọi người yên tâm hơn. Hồ sơ của chị được kiểm tra trong buổi sáng, cán bộ hướng dẫn bổ sung giấy tờ để hoàn thiện và nộp theo lịch hẹn trong những ngày tới.