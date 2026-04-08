Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt), hướng dẫn việc bố trí nhà ở cho các đối tượng phải di chuyển để thực hiện dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Về quy định pháp luật có liên quan, Sở Xây dựng dẫn khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 66.15/2026 của Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển NƠXH và khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025 của HĐND thành phố quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025).

Theo cơ quan này, pháp luật về nhà ở chỉ quy định chủ đầu tư tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được mua nhà ở xã hội, không quy định việc lựa chọn vị trí, diện tích căn hộ đối với các trường hợp không phải bốc thăm. Việc mua bán căn hộ NƠXH với nhóm đối tượng này được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong

Trước đó, ngày 1/12/2025, Sở Xây dựng đã có văn bản số 16813 đề xuất UBND TP chấp thuận tiêu chí để bố trí NƠXH cho các hộ dân thuộc diện đặc thù, không thuộc diện tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Theo đề xuất, UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện được mua NƠXH tại dự án Hạ Đình mà không phải bốc thăm và cũng không phải xét duyệt các điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành về nhà ở.

Đến ngày 3/12/2025, UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương theo đề xuất này.

Như vậy, liên danh nhà đầu tư thực hiện bố trí cho các hộ đủ điều kiện vào các căn hộ cụ thể tại dự án trên cơ sở danh sách đã được UBND các phường phê duyệt; việc bố trí được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng - Sở Xây dựng nêu rõ.