Tháng 11, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh, trong đó có đợt khá mạnh khiến trời chuyển rét. TPHCM và Nam Bộ mưa giảm dần, mùa mưa dự báo kết thúc trong nửa đầu tháng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu khiến Hà Nội có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố đạt 29-31 độ; phía Tây dao động 28-30 độ.

Từ ngày 3-5/11, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 5/11 và ngày 6/11, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, gây mưa rào rải rác; ngày 7/11, thành phố có mưa vài nơi.

Thời tiết Hà Nội khả năng chuyển rét vào đầu tuần tới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đáng chú ý, trong các ngày 8-9/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông. Từ ngày 9/11, Hà Nội có khả năng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 9/11 tại khu vực Ba Vì, Bất Bạt khoảng 18 độ, các nơi còn lại 19-20 độ; nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ.

Ngày 10-11/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng dần, đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày 9/11 giảm còn 25 độ. Nguồn: NCHMF

Nhận định về diễn biến thời tiết cả tháng 11, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2 độ.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến 50-100mm, tập trung chủ yếu trong 10 ngày đầu tháng. Những ngày cuối tháng, Hà Nội ít mưa.

Trước đó, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội dao động 27,1-29 độ, cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,3-3 độ. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Láng là 37,1 độ vào ngày 2/10. Các chuyên gia đánh giá, mùa thu ở miền Bắc trong tháng 10 nóng nhất 35 năm qua.

Nam Bộ mưa giảm dần, mùa mưa kết thúc trong nửa đầu tháng 11

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, các hình thế gây mưa cuối mùa như rãnh thấp xích đạo kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao dự báo chỉ hoạt động đáng kể trong tuần đầu tháng 11, sau đó suy yếu.

Trong khi đó, các đợt không khí lạnh tăng cường có xu hướng hoạt động mạnh và liên tục hơn, bắt đầu khuếch sâu xuống phía Nam, tác động yếu đến thời tiết TPHCM và Nam Bộ.

Mùa mưa ở TPHCM và Nam Bộ kết thúc sớm 20 ngày. Ảnh: Hoàng Giám

Với đặc tính lạnh và khô, gió mùa đông bắc được nhận định là nhân tố chính khiến mưa giảm, đánh dấu quá trình kết thúc mùa mưa ở Nam Bộ và Lâm Đồng.

Tổng lượng mưa tháng 11 phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa tập trung chủ yếu trong nửa đầu tháng, giảm đáng kể vào nửa cuối tháng; tổng số ngày mưa phổ biến 8-13 ngày.

Một số khu vực có khả năng mưa khá gồm Cà Mau, An Giang ở Nam Bộ và Cát Tiên, Bảo Lộc ở Lâm Đồng. Mùa mưa tại hai khu vực dự báo kết thúc trong khoảng hai tuần giữa tháng, sớm hơn trung bình 10-15 ngày.

Cũng trong tháng này, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng, không khí lạnh tăng cường có thể khiến nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ. Khu vực phía Bắc miền Đông Nam Bộ và Lâm Đồng có khả năng se lạnh về đêm và sáng sớm.

Ngoài ra, Đài khí tượng cũng nhận định, trong tháng, ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng giông, lốc, sét, gió giật mạnh; các đợt gió mùa đông bắc mạnh kèm thời tiết xấu trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Diễn biến thời tiết trên diễn ra trong bối cảnh El Nino rất mạnh và khả năng đạt đỉnh trong những tháng cuối năm. El Nino thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước; đồng thời làm thay đổi phân bố mưa cũng như hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.