Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc có mưa, cục bộ mưa to, nhiệt độ giảm 2-3 độ. Từ chiều, Trung Bộ xuất hiện mưa rào rải rác; Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều tối. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 2/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3 29-31 độ 24-26 độ Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ 29-32 độ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3 28-31 độ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ 29-32 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ 31-34 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3 28-31 độ 18-21 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 24-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-33 độ 23-27 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 80mm. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với ngày trước đó.

Thời tiết Hà Nội mưa rào rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/11, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất giảm mạnh đến 3 độ, còn ở mức 28-31 độ.

Cũng trong ngày 2/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối, có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc. Do đó, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.