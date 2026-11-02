Thời tiết hôm nay 2/11/2026:
|Khu vực
|Thời tiết
|Nhiệt độ cao nhất
|Nhiệt độ thấp nhất
|Hà Nội
|Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3
|29-31 độ
|24-26 độ
|Tây Bắc Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ
|29-32 độ
|21-24 độ, có nơi dưới 20 độ
|Đông Bắc Bộ
|Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3
|28-31 độ
|22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ
|Thanh Hóa đến Huế
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ
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29-32 độ
|22-25 độ
|Duyên hải Nam Trung Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ
|31-34 độ
|23-26 độ
|Cao nguyên Trung Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3
|28-31 độ
|18-21 độ
|Nam Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3
|31-34 độ
|24-26 độ
|TPHCM
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3
|31-33 độ
|23-27 độ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 80mm. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với ngày trước đó.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/11, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất giảm mạnh đến 3 độ, còn ở mức 28-31 độ.
Cũng trong ngày 2/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối, có mưa rào và giông rải rác.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc. Do đó, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.
Trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.