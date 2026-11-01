Nhiệt độ tháng 10/2026 cao bất thường khi 98 trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận mức trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử. Sang tháng 11, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra phân tích, đánh giá diễn biến thời tiết, khí hậu nổi bật trong tháng 10/2026 và dự báo khí hậu tháng 11 trên cả nước.

Theo đó, trong tháng 10/2026, nền nhiệt hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ; các khu vực khác phổ biến cao hơn 1-2 độ, riêng một số nơi ở Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ.

Tháng 10, Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Ảnh: Phạm Hải

Đáng chú ý, có tới 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó riêng khu vực Bắc Bộ có 87 trạm.

Không chỉ nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày tại nhiều trạm khí tượng cũng vượt giá trị lịch sử. Trong đó, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 28/9 đến 2/10, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt kỷ lục cùng thời kỳ, thậm chí một số trạm liên tiếp vượt giá trị lịch sử như: Mai Châu (Phú Thọ), nhiệt độ ngày 1/10 lên tới 37,3 độ, vượt mức 37,2 độ từng ghi nhận ngày 11/10/2003. Bắc Mê (Tuyên Quang) cũng ghi nhận 37,3 độ, cao hơn kỷ lục cũ là 36,5 độ.

Tại Hà Nội, hai trạm Hoài Đức và Hà Đông cùng ghi nhận mức nhiệt 36,5 độ trong ngày 1/10. Sang ngày 2/10, trạm Láng đo được 37,1 độ, vượt mức 36,4 độ ghi nhận ngày 5/10/2023.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới như Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ ngày 3/10; Mường Tè (Lai Châu) 38 độ ngày 2/10;...

Theo cơ quan khí tượng, nền nhiệt cao bất thường trong tháng 10 diễn ra khi nắng nóng xuất hiện ngay đầu tháng, trong khi không khí lạnh hoạt động ít.

Trong cả tháng, Bắc Bộ chỉ ghi nhận một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, gây diện rộng, có nơi mưa to tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam. Nhiệt độ trung bình ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế giảm 2-4 độ.

Không khí lạnh tháng 11 hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ 1-2 độ; riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ.

Đáng chú ý, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Điều này đồng nghĩa nền nhiệt tại nhiều khu vực có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn thông thường.

Về lượng mưa, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước. Trong đó, mưa vừa, mưa to tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tháng 11 tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 15-30%; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ xấp xỉ TBNN. Trong khi đó, những khu vực còn lại có lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Cũng thời kỳ này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông được dự báo thấp hơn TBNN (TBNN: Biển Đông có khoảng 1,5 cơn, trong đó 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Trước diễn biến thời tiết có thể phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó.