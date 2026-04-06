Khoảng 10h ngày 6/4, tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng giữa tài xế ô tô và hành khách, khiến tài xế bị thương.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn phát sinh ngay trong xe giữa hai bên. Chỉ ít phút sau, hành khách bất ngờ dùng dao tấn công tài xế. Hậu quả, nạn nhân bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Tùng

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết người gây ra vụ tấn công có biểu hiện không bình thường. Rất may, tài xế đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.