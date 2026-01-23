Màn bắn pháo hoa hỏa thuật và tầm cao trong khuôn khổ buổi lễ chính thức của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” vừa diễn ra tối 23/1 tại SVĐ Mỹ Đình.

Trận địa pháo hoa tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình gồm 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Các thiết bị được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B, theo địa hình vòng cung.

Những tràng pháo hoa liên tiếp nổ vang, thắp sáng bầu trời Hà Nội, hòa quyện cùng âm nhạc, tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ.

Đây được xác định là sự kiện trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Hình tượng cây tre Việt Nam là một trong những phần trình diễn độc đáo nhất trong đêm pháo hoa.

Theo đó, kịch bản do các chuyên gia pháo hoa xây dựng chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc và thanh âm, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc bùng nổ.

Trận địa pháo được thiết kế nhằm tối ưu góc nhìn đại chúng, từ khu vực quanh sân vận động, các trục đường lớn đến những cụm khán giả ở xa.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, với gần 10.000 đơn vị pháo các loại trong tối 23/1, đã tạo nên trận địa pháo mãn nhãn, “thiết đãi” người dân Thủ đô.

Bên ngoài sân vận động, 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao được bố trí riêng biệt.

Trận địa này trải dài từ đoạn giữa đường Lê Đức Thọ, qua khu vực cột đồng hồ, đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức với quy mô lớn, như một bản hòa ca hùng tráng để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.