Thành phố Hà Nội xác định quan điểm phát triển kinh tế số và xã hội số theo hướng toàn diện, bao trùm, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế số ICT, kinh tế số nền tảng, kinh tế số ngành với công dân số, cộng đồng số, dịch vụ xã hội số và các điều kiện để mọi người dân được tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số.

Việc Hà Nội đặt công dân số, cộng đồng số và dịch vụ xã hội số song hành với phát triển kinh tế số được nhận định có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người dân, nhất là các nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận thông tin về chính sách, việc làm, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thị trường, sản xuất, tiêu dùng và các dịch vụ công.

Trong “Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030”, UBND thành phố đã nêu rõ các chỉ tiêu cần đạt vào năm 2030 về phát triển xã hội số như: Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 99%; tỷ lệ người dân biết kỹ năng về CNTT và truyền thông đạt 95%...

Hà Nội sẽ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho người dân kỹ năng sử dụng và khai thác các nền tảng số dùng chung của thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cũng vạch ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển xã hội số, bao gồm: Phát triển công dân số và năng lực số của người dân; phát triển cộng đồng số và thiết chế hỗ trợ số ở cơ sở; thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách AI giữa các nhóm dân cư; phát triển dịch vụ xã hội số thiết yếu phục vụ người dân; phát triển giáo dục số, học tập số và nâng cấp kỹ năng số cho lực lượng lao động; phát triển y tế số, chăm sóc sức khỏe số và an sinh số; Phát triển văn hóa số, đời sống số và không gian số lành mạnh; Bảo vệ người dân trên môi trường số và xây dựng niềm tin xã hội số; nâng cao năng lực quản trị xã hội trên môi trường số.

Theo đó, để thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách AI giữa các nhóm dân cư, thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận, sử dụng dịch vụ số và thích ứng với môi trường số; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ yếu thế, lao động phi chính thức, nông dân, tiểu thương, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và người dân khu vực ngoại thành.

Cụ thể, Thành phố sẽ hỗ trợ tiếp cận thiết bị thông minh với giá rẻ, kết nối Internet, kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, chữ ký số, thanh toán số, tương tác số và tiếp cận các nền tảng số dùng chung của Thành phố cho các nhóm dân cư có mức độ sẵn sàng số thấp.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ từng bước phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; gắn nội dung này với hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, phong trào Bình dân học vụ số và các chương trình phổ cập kỹ năng số cho nhóm đặc thù, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người dân khu vực ngoại thành tiếp cận thiết bị số, dịch vụ số và nâng cao kỹ năng số.