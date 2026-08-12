Việc hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, tiện ích số cơ bản như dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, VNeID, eTax Mobile, thanh toán không dùng tiền mặt, hương mại điện tử… không chỉ nâng cao kỹ năng số mà còn tạo ra những tác động trực tiếp đến tiếp cận thông tin, cơ hội việc làm, tạo sinh kế và giảm nghèo cho cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho người dân, UBND phường Hòa Khánh (Thành phố Đà Nẵng) vừa tổ chức Ngày hội “Mùa hè số Hòa Khánh 2026”.

Ngày hội “Mùa hè số Hòa Khánh 2026″ hướng tới lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một Công dân số”.

Có chủ đề “Chung tay chuyển đổi số - Xây dựng đô thị thông minh”, sự kiện cộng đồng có tính tương tác cao này hướng tới tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đông đảo người dân trên địa bàn có thể thuận tiện trải nghiệm, thực hành các tiện ích số thiết yếu.

Đồng thời, lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một Công dân số”; nâng cao nhận thức và kỹ năng số cơ bản thông qua hoạt động hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, ứng dụng VNeID, Danang Smart City, eTax Mobile, thanh toán không dùng tiền mặt cùng các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Diễn ra tại quảng trường công viên trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, ngày hội “Mùa hè số Hòa Khánh 2026” đã thu hút được đông đảo người dân tham gia nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú gồm: Các khu trải nghiệm công dân số, chợ số, cuộc thi STEM, Robotic, workshop AI, cuộc thi “Công dân số thông thái”, Hội thi “Bước nhảy Hòa Khánh”, hành trình làm công dân số và nhiều hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, quảng bá sản phẩm OCOP, hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tại khu Công dân số, cán bộ của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC) hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Danang Smart City; giới thiệu kênh thông tin Tổng đài 1022 Đà Nẵng cùng các tiện ích phản ánh, kiến nghị.

Công an phường Hòa Khánh hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; tuyên truyền bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo và xử lý tình huống mất an toàn thông tin. Cơ quan Thuế hướng dẫn nộp thuế phi nông nghiệp online, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng eTax Mobile.

Chi nhánh NEAC tại thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng tham gia Ngày hội “Mùa hè số Hòa Khánh 2026".

Trong khi đó, Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) tại thành phố Đà Nẵng cùng nhân viên của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và cấp phát chữ ký số cho đông đảo người dân tham gia, góp phần lan tỏa nhận thức về dịch vụ tin cậy và thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số.

Đại diện chi nhánh NEAC Đà Nẵng cho hay, việc đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các chương trình chuyển đổi số cộng đồng là một trong những hướng hoạt động quan trọng nhằm lan tỏa niềm tin số trong cộng đồng, xã hội.

“Từ việc kết nối các tổ chức cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người dân tiếp cận hạ tầng tin cậy số đến việc phối hợp phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng, chi nhánh đang từng bước khẳng định vai trò đầu mối về chữ ký số và dịch vụ tin cậy tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên”, Đại diện Chi nhánh NEAC Đà Nẵng chia sẻ.