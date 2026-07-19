Truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân của chuyển đổi số

“Phấn đấu tối thiểu 90% người dân được tiếp cận thông tin tuyên truyền về dịch vụ số, kỹ năng số và 100% hộ nghèo, cận nghèo được hướng dẫn kỹ năng số cơ bản” là một mục tiêu cụ thể được đề ra tại Kế hoạch thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 - 2027 (gọi tắt là Kế hoạch), được UBND thành phố Hà Nội ban hành mới đây.

Kế hoạch hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô về vai trò hạt nhân của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động.

Một mục tiêu cụ thể khác của Kế hoạch là đảm bảo đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị và tiến tới là toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô được đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ số và kỹ năng số.

100% cơ quan nhà nước trên địa bàn Thủ đô tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị. Toàn bộ các sở, ban, ngành và UBND xã, phường đăng tải tài liệu, video hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các kỹ năng số thiết yếu.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số thiết yếu để hướng dẫn người dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng sẽ được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống thông tin. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Hà Nội tăng cường xây dựng chuyên đề, chuyên mục về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, 100% thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số thiết yếu để hướng dẫn người dân; 100% ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung tuyên truyền được tiếp nhận, xử lý thông qua các nền tảng số.

Đồng thời, phấn đấu mỗi xã, phường có các kênh thông tin kết nối nhằm tạo nền tảng để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn gửi sáng kiến, ý tưởng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường phổ cập kiến thức và kỹ năng số, nâng cao tinh thần sáng tạo khoa học công nghệ cho đa số học sinh THPT, sinh viên tại Hà Nội thông qua hoạt động học tập, tập huấn.

Phân nhóm đối tượng để triển khai hình thức tuyên truyền phù hợp

Cùng với việc nêu rõ các thông điệp tuyên truyền, trong Kế hoạch mới ban hành, UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn chi tiết các nội dung, hình thức thông tin cũng như lộ trình triển khai.

Cụ thể, về nội dung, 9 nhóm thông tin về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội tập trung tuyên truyền là: Các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật liên quan; vai trò, ý nghĩa và lợi ích của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và kỹ năng số; đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp; các kết quả nghiên cứu khoa học của thành phố;

Ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn thông tin, an ninh mạng; xu hướng, thành tựu khoa học, công nghệ trên thế giới; đánh giá, phản hồi và lan tỏa hiệu quả triển khai.

Các nội dung thông tin kể trên sẽ được truyền thông đa hình thức, đa nền tảng, qua báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng số, nền tảng trực tuyến, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông cộng đồng và truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

UBND thành phố Hà Nội nêu rõ yêu cầu: Công tác thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nội dung truyền tải cần được chuẩn hóa, đơn giản hóa, tăng cường trực quan và dễ áp dụng trong thực tiễn.

Hoạt động tuyên truyền cũng cần thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; hướng tới tạo sự thay đổi nhận thức và hành vi, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, AI, chatbot, video ngắn, livestream… để nâng cao khả năng tiếp cận, tương tác và lan tỏa thông tin.

Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được lưu ý phân nhóm đối tượng để triển khai hình thức tuyên truyền phù hợp. Trong đó, ưu tiên hình thức truyền thông trực tiếp, hệ thống truyền thanh cơ sở, tài liệu hướng dẫn đơn giản, hỗ trợ trực tiếp đối với người dân, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ; tăng cường tuyên truyền tại cơ sở, qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng, điểm hỗ trợ tại xã, phường với người dân khu vực nông thôn; còn với người dân khu vực đô thị, cần đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng di động, các kênh truyền thông số...

Cũng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, tương tác và lan tỏa thông tin, kế hoạch còn yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền; tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo - AI, chatbot, video ngắn, livestream…

Lộ trình thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 - 2027 gồm 4 giai đoạn: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Từ tháng 7 đến tháng 10/2026); Hướng dẫn kỹ năng, thúc đẩy chuyển đổi số (Từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027); Truyền thông chuyên sâu, lan rộng mô hình và cập nhật xu hướng công nghệ (Từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027); Đánh giá kết quả và duy trì (Từ tháng 11/2027 đến tháng 12/2027).