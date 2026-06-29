Hàng loạt báo cáo gần đây cho biết Apple sẽ giới thiệu mẫu điện thoại gập đầu tiên của mình vào mùa thu, đồng thời sản phẩm sẽ mang thương hiệu hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra, thay vì trở thành một phiên bản Pro Max như nhiều dự đoán trước đó.

iPhone Ultra được dự đoán sẽ là chiếc iPhone có giá bán cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Foundry/Macworld

Thông tin mới nhất cho thấy Apple vẫn dự kiến công bố iPhone Ultra cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong sự kiện tháng 9. Tuy nhiên, thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ sẽ muộn hơn đáng kể.

Kịch bản giống iPhone X năm 2017 có thể lặp lại

Các nguồn tin am hiểu chuỗi cung ứng của Apple cho biết dòng iPhone 18 Pro hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, iPhone Ultra vẫn đang trải qua quá trình thử nghiệm sản xuất trước khi được đưa vào dây chuyền quy mô lớn.

Apple được cho là đã gây sức ép lên các nhà cung cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng giới trong ngành nhận định mẫu Ultra khó có thể sẵn sàng để phát hành ngay trong tháng 9.

Theo nhiều người theo dõi hoạt động sản xuất của Apple, hãng đang chuẩn bị áp dụng chiến lược từng sử dụng với iPhone X vào năm 2017.

Khi đó, Apple giới thiệu cùng lúc ba mẫu iPhone tại một sự kiện. Tuy nhiên, chỉ iPhone 8 và iPhone 8 Plus được bán ngay sau khoảng một tuần, còn iPhone X phải đến tận tháng 11 mới chính thức xuất hiện trên thị trường do quy trình sản xuất phức tạp hơn rất nhiều.

Nguồn tin lần này cho rằng lịch trình tương tự sẽ được áp dụng. Cả iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra đều sẽ được công bố trong tháng 9, nhưng chỉ hai mẫu Pro được mở bán ngay sau đó, còn Ultra sẽ đến tay người dùng muộn hơn vài tuần.

Điều này cũng phù hợp với báo cáo mới đây của The Elec, trong đó cho biết Apple dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone màn hình gập vào cuối tháng 7 sau khi giải quyết phần lớn các vấn đề liên quan tới bản lề, linh kiện quan trọng và cũng là thách thức lớn nhất trên điện thoại gập.

Theo Macworld, các nguồn tin độc lập cũng xác nhận thông tin này. Trong khi dòng Pro gần như chỉ có những thay đổi nhỏ về ngoại hình nên tiến độ sản xuất khá thuận lợi, thì iPhone Ultra sở hữu thiết kế hoàn toàn mới nên cần nhiều thời gian hoàn thiện hơn.

iPhone Ultra có thể trở thành chiếc iPhone đắt nhất lịch sử

Không chỉ đến muộn hơn, iPhone Ultra còn được dự đoán sẽ là chiếc iPhone có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Theo các nguồn tin, chi phí linh kiện dành cho mẫu Ultra cao hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro. Nguyên nhân chủ yếu đến từ màn hình gập có cấu trúc phức tạp cùng cơ chế bản lề hoàn toàn mới.

Chính vì vậy, Apple dự kiến xây dựng Ultra thành một phân khúc cao cấp hoàn toàn mới, thậm chí còn đứng trên cả Pro Max.

Giá bán cuối cùng vẫn chưa được chốt, song nhiều nguồn tin cho rằng iPhone Ultra có thể lên tới 2.500 USD, tùy từng cấu hình bộ nhớ.

Để so sánh, phiên bản cao cấp nhất hiện nay là iPhone 17 Pro Max dung lượng 2TB có giá khoảng 1.999 USD tại thị trường Mỹ.

Nếu dự đoán trên trở thành hiện thực, Ultra sẽ lập kỷ lục mới về giá bán trong lịch sử iPhone.

Đây cũng không phải lần đầu Apple tạo ra một phân khúc giá hoàn toàn mới. Trước đó, Apple Watch Ultra đã được định vị là dòng đồng hồ cao cấp dành cho những khách hàng muốn sở hữu phần cứng mạnh nhất bất chấp mức giá.

Apple sẽ thay đổi toàn bộ lịch phát hành iPhone từ năm 2027

Một thay đổi lớn khác là Apple được cho là sẽ chấm dứt truyền thống ra mắt toàn bộ dòng iPhone cùng một thời điểm.

Theo các nguồn tin của Macworld, sự kiện tháng 9 chỉ tập trung vào những mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Trong khi đó, iPhone 18, iPhone Air thế hệ thứ hai và iPhone 18e sẽ được công bố vào khoảng tháng 4/2027.

Hiện ba thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế và kỹ thuật, chưa bước sang giai đoạn thử nghiệm sản xuất, nên vẫn chưa rõ Apple có áp dụng chính sách tăng giá hay không.

Chiến lược phát hành theo từng giai đoạn được đánh giá sẽ giúp Apple nâng giá bán trung bình của iPhone.

Người dùng muốn nâng cấp sớm hoặc mua máy trong mùa mua sắm cuối năm sẽ chủ yếu lựa chọn các mẫu cao cấp có giá đắt hơn, đồng thời giúp iPhone Ultra trở thành tâm điểm truyền thông.

Đây cũng là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của Apple trong nhiều năm khi lần đầu tiên hãng bước chân vào thị trường điện thoại màn hình gập, lĩnh vực mà các đối thủ đã có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và liên tục hoàn thiện thiết kế.

Đáng chú ý, bản thử nghiệm iOS 27 đã xuất hiện nhiều đoạn mã liên quan đến thiết bị màn hình gập, bao gồm các tính năng đa nhiệm mới, cách hệ thống xử lý nhiều trạng thái màn hình và khả năng nhận biết các góc gập của bản lề.

Những dấu hiệu này cho thấy Apple đã chuẩn bị nền tảng phần mềm cho chiếc iPhone gập từ khá lâu.

Ở thời điểm hiện tại, gần như chắc chắn Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong năm nay.

Điều còn lại chỉ là thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ, mức giá cuối cùng và liệu iPhone Ultra có trở thành mẫu iPhone đắt đỏ, độc đáo nhất trong lịch sử của Apple hay không.

(Theo Macworld, Gizmochina)