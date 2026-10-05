Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026, không khí lạnh tiếp tục tràn về, miền Bắc mưa giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa lớn. Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm.

Trong đêm 4 và ngày 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, từ đêm 6 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong giai đoạn chuyển mùa, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày 5/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.