UBND thành phố Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

276 dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực trọng điểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, ngay tại hội nghị hôm nay, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Thành - Thái

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội cam kết luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất và phục vụ hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực thực thi, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi để mỗi nhà đầu tư khi lựa chọn Hà Nội đều có thể yên tâm phát triển lâu dài và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện hôm nay không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Duy Phạm

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Luật Thủ đô hiệu lực từ ngày 1/7, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư.

Theo ông, đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành.

Đồng thời, Hà Nội cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tặng hoa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tiêu biểu trong nước và quốc tế. Ảnh: Duy Phạm

Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

4 cam kết của Bí thư Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố nghiêm túc tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo được các kết quả thể hiện bằng các chỉ số phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Duy Phạm

Bí thư Thành ủy Hà Nội đưa ra 4 cam kết.

Thứ nhất, Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả, thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư; tập trung cải cách mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phố cam kết mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được tạo điều kiện thuận lợi nhất và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Thứ hai, thành phố sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng như các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt, thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội.

Thứ ba, Hà Nội tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển; thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính sách tiếp cận về nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao riêng có của Thủ đô.

Thứ tư, lãnh đạo thành phố xác định đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm.

Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao?

Phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân.