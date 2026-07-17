Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với một số doanh nghiệp do vi phạm quy định trong quá trình duy trì điều kiện hoạt động.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân phân phối trên địa bàn.

Qua kiểm tra 14 thương nhân phân phối xăng dầu, lực lượng chức năng phát hiện 7 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu và không duy trì đầy đủ các điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định.



Lực lượng chức năng lập biên bản đối với đơn vị vi phạm. Ảnh: CACC

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 270 triệu đồng. Các doanh nghiệp vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt và nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có thời hạn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI và Công ty TNHH Xăng dầu Việt Dũng do không duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, việc kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao tính tuân thủ của các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.