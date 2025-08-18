Chia sẻ với VietNamNet, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu (TPHCM) cho hay, năm học mới, học sinh nhà trường sẽ bắt đầu vào tiết 1 buổi sáng lúc 7h30, muộn 30 phút so với trước. Giờ học buổi chiều từ 13h30 thay vì 13h15. Học sinh được tan trường vào 16h.

Theo ông Đảo, những điều chỉnh về mặt thời gian này đã được nhà trường thông báo chính thức cho học sinh và phụ huynh nhà trường.

“Ngay từ khi Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, trong đó có nội dung điều chỉnh số tiết trong 1 ngày, nhà trường đã ban hành thông báo điều chỉnh thời gian tính tiết học cho học sinh năm học này. Theo đó, buổi sáng, các em sẽ vào tiết 1 lúc 7h30, học 4 tiết và kết thúc vào lúc 11h (ra chơi 30 phút xen giữa 2 tiết). Buổi chiều, các em vào lúc 13h30, học 3 tiết và kết thúc ngày học vào 16h (ra chơi 15 phút). Mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, đều học 4 tiết buổi sáng, 3 tiết buổi chiều. Thứ Bảy, các em vẫn được hoạt động như những năm học trước, bao gồm 16 câu lạc bộ để tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ, múa hát,... để phát triển thêm các kỹ năng”, ông Đảo nói.

Thầy Đảo cho hay, giờ vào lớp muộn hơn sẽ giúp học sinh có thêm thời gian di chuyển, ăn sáng; phụ huynh vẫn thuận tiện đưa đón. Sau khi kết thúc ngày học vào 16h, các học sinh có thể ở lại trường chơi thể thao, đọc sách trong lúc chờ bố mẹ đón.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

Tương tự, Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh, TPHCM) cũng đang xem xét lùi giờ vào lớp để đảm bảo sau 7 tiết học, học sinh ra về cuối ngày lúc 16h. Theo Hiệu trưởng Lê Hữu Hân, nhiều khả năng, giờ vào lớp lần lượt là 7h30 vào buổi sáng và 13h30 vào buổi chiều, muộn hơn 15 phút so với năm học trước.

Các trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) cũng thông báo chuyển giờ vào lớp buổi sáng từ 7h15 sang 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 thay vì 13h. Giờ tan học vào khoảng 16h20-16h35.

Mới đây, Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn về việc dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày phải bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình Giáo dục Phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục; không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương; thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, đúng quy định của pháp luật. Cùng đó, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn.

Việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 nhằm bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện học sinh.

Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông chính khóa, bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (đối với các cấp học phổ thông), các môn học tự chọn, môn học lựa chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT) theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đây là nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục Phổ thông.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lý học sinh ở từng cấp học.

Tuy nhiên, việc tổ chức buổi 1, buổi 2 có thể linh hoạt về thời gian, cân đối về thời lượng (không cố định buổi 1 là sáng và buổi 2 là chiều), phù hợp với điều kiện của từng nhà trường. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đa dạng hóa các hình thức dạy học tổ chức các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.