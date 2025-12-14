Ông Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (đứng bên phải) và ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội (bên trái) tặng Bằng khen cho các em học sinh, sinh viên DTTS đạt giải cao trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.

Ngày 14/12/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2024 - 2025. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo thành phố cùng 200 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu của Thủ đô.

Báo cáo thành tích, kết quả học tập của học sinh, sinh viên DTTS trên địa bàn, ông Đào Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội cho biết: Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn quan tâm, ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào DTTS và miền núi. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, dành nguồn lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Giai đoạn 2021 - 2025, triển khai Kế hoạch số 253 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Hà Nội đã bố trí hơn 2.600 tỷ đồng cho các xã vùng DTTS và miền núi; trong đó trên 560 tỷ đồng đầu tư cho hệ thống trường học, góp phần từng bước chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

Hiện nay, các xã vùng DTTS và miền núi của Thành phố có 60 trường học, trong đó 48 trường đạt chuẩn quốc gia; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội cùng các trường Hữu nghị T78, Hữu nghị 80 tiếp tục được Trung ương và Thành phố quan tâm đầu tư.

Cùng với mở rộng mạng lưới trường lớp, Thành phố Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với học sinh, giáo viên công tác tại vùng DTTS và miền núi. Hiện có hơn 200 giáo viên là người DTTS đang giảng dạy tại các xã vùng dân tộc của Thành phố. Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú được hỗ trợ 80% mức lương tối thiểu/tháng/năm học, được cấp đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và chế độ trách nhiệm theo quy định.

Nhờ sự quan tâm, đầu tư đồng bộ, giáo dục vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực: 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; trên 90% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên; trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương. Công tác tuyển sinh, cử tuyển học sinh DTTS được thực hiện công khai, đúng đối tượng; hằng năm có hàng trăm học sinh DTTS theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề.

Ông Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (đứng bên trái) và ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội (bên phải) tặng Giấy khen cho các em học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm học 2024 - 2025 trên địa bàn Thủ đô.

Trong năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên DTTS ở Thủ đô tiếp tục khẳng định năng lực với nhiều thành tích nổi bật: Có 3 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 38 em đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, thể thao cấp thành phố; 106 học sinh DTTS đạt từ 25,78 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 34 sinh viên DTTS đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên.

Sau 8 năm tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, đã có 1.320 học sinh, sinh viên DTTS trên địa bàn Thủ đô được tuyên dương. Tại Lễ tuyên dương lần thứ 9 năm 2025, có 200 học sinh, sinh viên DTTS được khen thưởng; trong đó 20 em được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen, 180 em được Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tặng Giấy khen.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại Lễ tuyên dương

Cũng tại Lễ tuyên dương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: Lễ tuyên dương được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các em học sinh, sinh viên DTTS trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời cũng là dịp để ghi nhận công lao nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ của các bậc phụ huynh, của các nhà trường. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên DTTS được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, qua đó đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước...

Ban Tổ chức cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc của Thủ đô Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tuyên dương.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 14/12, 200 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu đã đến Quảng trường Ba Đình để tham dự Lễ báo công dâng Bác; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã tổ chức giao lưu, chia sẻ với các nhà giáo và học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ DTTS Thủ đô.

Ngọc Ánh