Chiều 5/8, trận mưa lớn đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhiều người từ trường học, công sở trở về nhà phải "chôn chân" dưới mưa.

Ghi nhận tại đường Phúc La (phường Hà Đông), tình trạng ùn tắc diễn ra ở cả hai chiều đường. Hàng dài ô tô, xe máy phải nhích từng mét để di chuyển.

Nhiều người đi xe máy chọn cách đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc nhưng cũng gặp khó khăn do vỉa hè đọng nước, lầy lội.

Bất chấp cảnh ùn tắc, một số xe khách còn dừng đỗ để trả khách khiến tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Phúc La càng trầm trọng.

Còn tại đường Phùng Hưng (đoạn gần cầu Đen, phường Hà Đông), do các lô cốt phục vụ dự án thoát nước chiếm một phần diện tích lòng đường nên việc đi lại của các phương tiện gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người đi xe máy đi lên vỉa hè để vượt qua đoạn rào chắn thi công.

Còn tại khu vực đường Tô Hiệu, phố Nhuệ Giang (phường Hà Đông), lưu lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể. Lực lượng công an phường đã phải ứng trực để điều tiết giao thông.

Đường Trần Phú (đoạn qua Học viện An ninh nhân dân) mật độ phương tiện cũng rất cao, dòng xe di chuyển chậm theo hướng từ trung tâm thành phố đi Hà Đông.

Đến hơn 19h cùng ngày, tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường mới giảm bớt, nhưng người tham gia giao thông vẫn di chuyển khó khăn.