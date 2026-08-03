Ngày 3/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT Hà Nội vừa xác minh và xử lý một trường hợp xe khách tuyến Ninh Bình - Hà Nội chở quá số người quy định.

Theo đó, tối 2/8, sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp của Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã dừng xe để xử lý xe khách mang BKS 18B-013.XX đang di chuyển trên QL1A, hướng từ Ninh Bình đi bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Phương tiện do anh N.V.P. (58 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe chở 51 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 29 người, vượt quá 22 người theo quy định.

Ô tô khách 29 chỗ chở 51 người. Ảnh: CACC

Nhiều người phải ngồi ở ghế nhựa trên xe. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT xử phạt lái xe N.V.P. về hành vi "Điều khiển xe ô tô chở khách chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện". Với hành vi này, tài xế bị phạt 11 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, cơ quan chức năng lập biên bản đối với chủ xe khách nêu trên là ông P.V.Đ. (62 tuổi, trú tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm". Mức phạt là 22 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng.

Theo Cục CSGT, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của phương tiện vận tải hành khách phải được đặt lên hàng đầu.

Từ cuối tháng 7, Cục CSGT đã tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật trên nhiều mặt, như: trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông; công tác đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe...