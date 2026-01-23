Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông. Tối qua, trên vỉa hè phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), một nhóm bạn trẻ ngồi quây quần bên đống lửa của quán nước để xua tan giá lạnh.

Tại khu vực công trường thi công tuyến đường Vành đai 1, một số người cũng tìm cách chống chọi với giá rét lúc 22h.

Lúc 23h30, những quán bán ngô, khoai nướng trên vỉa hè phố Trích Sài thu hút nhiều người ghé chân.

Một bạn trẻ cho biết, việc ngồi bên đống lửa ngoài vỉa hè giữa cái lạnh buốt ''cắt da cắt thịt'' là cách tận hưởng trọn vẹn không khí mùa đông.

Một người dân ra đường trong trang phục kín mít từ đầu đến chân để giữ ấm.

Trong đêm tối giá lạnh, hai người phụ nữ vẫn đi chụp ảnh với vườn hoa bên hồ Hoàn Kiếm.

Tại khu vực ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai, nhiều người dừng chờ đèn đỏ trong cơn gió lạnh mùa đông.

Để tránh gió lạnh, người lớn mặc thêm áo mưa, còn trẻ em được che chắn cẩn thận khi đi xe máy.

Tại chợ đầu mối Long Biên, cái rét tháng Chạp không làm giảm đi sự nhộn nhịp thường ngày.

Người lao động khoác áo mưa vận chuyển hàng hóa xuyên đêm tại chợ đầu mối Long Biên.

Nhiệt độ tại Hà Nội lúc 0h ngày 23/1 là 10 độ C.