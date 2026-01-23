Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã bao trùm từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ. Dự báo, hôm nay (23/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trước khi suy yếu vào ngày mai 24/1. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Chuyên gia khí tượng nhận định, rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/1; ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 11-14 độ, riêng vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 14-17 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 23/1, có mưa vài nơi; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14 độ, cao nhất ban ngày khoảng 12-15 độ; từ 24-25/1, trời rét.

Cũng ngày 23/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 23-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đề phòng thiệt hại do băng giá, sương muối; cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nơi mưa lớn cục bộ; ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 23/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét; riêng Thanh Hóa trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-20 độ; phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.