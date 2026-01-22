Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết thời điểm này ở miền Bắc là đợt rét nhất từ đầu mùa đông 2025-2026.

Theo ông Khiêm, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ mạnh cộng với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên sáng nay (22/1), miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh.

Thời tiết Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc ghi nhận nhiệt độ giảm còn 5-7 độ. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 0,2 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ ở mức 9-11 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ, trong đó, Ba Vì 10,4 độ, Sơn Tây 10,2 độ, Láng 10,9 độ, Hà Đông 10,8 độ.

So với sáng 21/1, thời điểm không khí lạnh mới ảnh hưởng, nền nhiệt miền Bắc đã giảm từ 6-8 độ, khu vực Hà Nội giảm từ 9-10 độ.

Lý giải nguyên nhân khiến thời điểm này được ghi nhận là rét nhất từ đầu mùa đông 2025-2026, ông Mai Văn Khiêm cho biết đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay xảy ra từ ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ hai.

“Đợt rét đậm từ 6-8/1 là rét khô, trời ít mây nên nhiệt độ ban đêm giảm sâu, trong khi ban ngày vẫn có nắng khiến nhiệt độ tăng cao. Trong khi đó, đợt rét hiện nay là rét ẩm, nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức thấp và ban ngày cũng không tăng nhiều. Trong ngày hôm nay, toàn bộ khu vực Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng”, ông Khiêm cho hay.

Ông Khiêm cũng nhận định, trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày mai (23/1), miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng từ 5-7 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ 10-12 độ; cao nhất 15-18 độ.

Từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc sẽ ấm lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1/2026.

Diễn biến thời tiết ngày 23-24/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Nguồn: NCHMF

Chuyên gia khí tượng nhận định, rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai; ngày 24/1 khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, trời rét đậm, rét hại đến hết 23/1; ngày 24/1 còn duy trì rét đậm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nguồn: NCHMF

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay đến ngày mai (23/1), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội và tàu thuyền.