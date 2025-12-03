Ngày 3/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết UBND TP đã chỉ đạo thu hồi rào chắn thi công tại một số công trình, dự án đang triển khai nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Trước đó, ngày 28/11, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với liên ngành Công an TP, UBND các phường Giảng Võ, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Cửa Nam cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP tiến hành kiểm tra công tác rào chắn tại các dự án đang thi công.
Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định dự án hệ thống nước thải Yên Xá đang rào chắn 5 vị trí trên đường Trần Phú (phường Hà Đông) và 1 vị trí trên đường Phùng Hưng (phường Hà Đông), gây ùn tắc giao thông.
Theo Sở Xây dựng, đơn vị thi công cam kết tháo dỡ 4 vị trí quây rào trong thời gian chờ thi công khoan kích; đồng thời thu hẹp 2 vị trí còn lại và chỉ tái lập rào chắn khi đủ điều kiện thi công ngay.
Đối với dự án tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội, thời điểm kiểm tra cho thấy trên các tuyến Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám và Trần Hưng Đạo có 6 điểm rào chắn. Đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí và giữ nguyên 5 vị trí còn lại.
|Vị trí rào chắn
|Yêu cầu và cam kết tiến độ
|Dốc hạ ngầm Kim Mã
|Thu hẹp tối đa khoảng 50cm lòng đường Kim Mã (bắt đầu từ 1/12/2025). Tăng cường nhân lực, dự kiến hoàn trả mặt đường tháng 3/2027 (rút ngắn 3 tháng).
|Ga S9 (Kim Mã)
|Hàng rào đã thu gọn tối đa. Tăng cường nhân lực, dự kiến hoàn trả mặt bằng tháng 10/2027 (rút ngắn 2 tháng).
|Giếng thoát hiểm (Kim Mã)
|Hàng rào đã thu gọn tối đa. Tiến độ phụ thuộc vào Ga S9 và S10.
|Ga S10 (Cát Linh)
|Yêu cầu sử dụng đường công vụ trong rào chắn (3m-4,5m) để tổ chức giao thông cho xe máy trong giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc.
|Ga S11 (Quốc Tử Giám)
|Hàng rào đã thu gọn tối đa. Tăng cường nhân lực, dự kiến rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch.
|Ga S12 (Trần Hưng Đạo)
|Hàng rào đã thu gọn tối đa. Tăng cường nhân lực, dự kiến rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch.