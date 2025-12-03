Ngày 3/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết UBND TP đã chỉ đạo thu hồi rào chắn thi công tại một số công trình, dự án đang triển khai nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 28/11, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với liên ngành Công an TP, UBND các phường Giảng Võ, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Cửa Nam cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP tiến hành kiểm tra công tác rào chắn tại các dự án đang thi công.

Rào chắn trên đường Trần Phú (phường Hà Đông). Ảnh minh họa

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định dự án hệ thống nước thải Yên Xá đang rào chắn 5 vị trí trên đường Trần Phú (phường Hà Đông) và 1 vị trí trên đường Phùng Hưng (phường Hà Đông), gây ùn tắc giao thông.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị thi công cam kết tháo dỡ 4 vị trí quây rào trong thời gian chờ thi công khoan kích; đồng thời thu hẹp 2 vị trí còn lại và chỉ tái lập rào chắn khi đủ điều kiện thi công ngay.

Đối với dự án tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội, thời điểm kiểm tra cho thấy trên các tuyến Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám và Trần Hưng Đạo có 6 điểm rào chắn. Đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí và giữ nguyên 5 vị trí còn lại.