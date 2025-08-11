Tối 10/8, tại NTĐ tỉnh Ninh Bình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu đánh bại Thái Lan, giành chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025. Chiến thắng của đội chủ nhà thực sự cảm xúc khi Bích Tuyền và các đồng đội có màn lội ngược dòng khó tin, sau khi bị đối thủ dẫn trước 2 set.

Ngay sau trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận mưa tiền thưởng. Theo đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng nóng 300 triệu đồng, UBND tỉnh Ninh Bình thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của ông bầu Đào Hữu Huyền thưởng đội 500 triệu đồng, Vietcontent Group thưởng 100 triệu đồng và Tập đoàn Động lực - nhà tài trợ áo đấu thưởng 100 triệu đồng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi vô địch chặng 2 SEA V-League 2025. Ảnh: Trung Kiên

Như vậy, tính đến thời điểm 23h ngày 10/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận 1,2 tỉ đồng tiền thưởng. Với những gì đã thể hiện và đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể tiếp tục nhận sự động viên của các Mạnh thường quân trong những ngày tới.

Ngoài ra, riêng VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng nhận thưởng 50 triệu đồng từ UBND tỉnh Ninh Bình. Ở trận chung kết, tay đập sinh năm 2000 ghi tới 45 điểm sau 5 set đấu. Cô cũng nhận 2 danh hiệu cá nhân là "Đối chuyền xuất sắc nhất" và "VĐV xuất sắc toàn diện" ở chặng 2 SEA V-League 2025.

Bên cạnh đó, 2 cầu thủ khác của tuyển nữ Việt Nam được vinh danh là Trần Thị Bích Thủy - "Phụ công xuất sắc nhất" và Vi Thị Như Quỳnh - "Chủ công xuất sắc nhất".

Các danh hiệu chặng 2 SEA V-League 2025:

Vô địch: Việt Nam

Á quân: Thái Lan

Hạng 3: Philippines

Hạng 4: Indonesia

VĐV xuất sắc toàn diện: Nguyễn Thị Bích Tuyền (Việt Nam)

Chủ công xuất sắc nhất: Vi Thị Như Quỳnh (Việt Nam), Chatchu-on (Thái Lan)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Bích Tuyền (Việt Nam)

Phụ công xuất sắc nhất: Trần Thị Bích Thủy (Việt Nam), Wimonrat Thanapan (Thái Lan)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Pornpun (Thái Lan)

Libero xuất sắc nhất: Jazareno (Philippines)