UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển thư viện và văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, lan tỏa văn hóa đọc, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, tri thức cho người dân, qua đó góp phần giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách phát triển và xây dựng xã hội học tập.

Mỗi xã, phường tại Hà Tĩnh sẽ duy trì ít nhất một mô hình phát triển văn hóa đọc phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ rà soát, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm việc tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất theo quy định của Luật Thư viện. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thư viện được xem là giải pháp quan trọng để người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nâng cao tri thức và thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu 100% xã, phường có thư viện công cộng hoặc mô hình phục vụ đọc phù hợp, hoạt động thường xuyên; khoảng 90% thư viện công cộng cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phục vụ bạn đọc và 70% thư viện cấp xã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Thư viện tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, khi mạng lưới thư viện được số hóa và kết nối đồng bộ, người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa sẽ có điều kiện tiếp cận tri thức nhanh chóng, bình đẳng hơn. Đây là nền tảng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực tự học, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin một cách bền vững.

Song song với phát triển thư viện số, tỉnh tiếp tục duy trì thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin đến cơ sở, trường học, lực lượng vũ trang và các địa bàn còn khó khăn. Mỗi xã, phường duy trì ít nhất một mô hình phát triển văn hóa đọc phù hợp với điều kiện thực tế, đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào ở vùng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực. Đồng thời, 100% cán bộ phụ trách thư viện được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt khoảng 80% vào năm 2030.

Đến năm 2035, Hà Tĩnh hướng tới hoàn thiện hệ thống thư viện công cộng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; phát triển mạnh thư viện số, phấn đấu ít nhất 85% thư viện trên địa bàn kết nối với hạ tầng dữ liệu dùng chung theo định hướng của Chính phủ. Tỉnh cũng xây dựng kho dữ liệu số về lịch sử, văn hóa và con người Hà Tĩnh phục vụ nghiên cứu, học tập, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo Thư viện tỉnh phát triển thư viện số, số hóa tài liệu địa chí, mở rộng thư viện lưu động và nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc. Những giải pháp này không chỉ thúc đẩy văn hóa đọc mà còn tạo nền tảng để mọi người dân được tiếp cận tri thức bình đẳng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh.