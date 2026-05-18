Với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”, Hà Tĩnh xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để chuyển đổi mô hình phát triển từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, năng suất và công nghệ.

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền và ứng dụng khoa học công nghệ (KH&CN), xem đây là động lực then chốt để phát triển kinh tế bền vững.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 1217/SKHCN-VP đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh phổ biến pháp luật, tuyên truyền về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền năm nay là việc gắn khoa học công nghệ với chuyển đổi số và đời sống thực tiễn. Thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu lý thuyết, Hà Tĩnh chú trọng đưa công nghệ số vào sản xuất, quản lý nhà nước và phục vụ người dân, giúp người dân vùng nông thôn, vùng khó khăn tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh được yêu cầu triển khai tuyên truyền đa nền tảng nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến cộng đồng. Trong đó, cổng thông tin điện tử, báo in và báo điện tử tăng cường các bài viết chuyên sâu về chuyển đổi số, mô hình tăng trưởng mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn.

Trên lĩnh vực truyền hình, các phóng sự chuyên đề, phim tài liệu sẽ phản ánh những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, mạng xã hội tiếp tục được khai thác như kênh truyền thông hiệu quả để đưa thông tin đến đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên và người dân vùng sâu, vùng xa.

Thông điệp “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số- Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” cũng sẽ được tuyên truyền liên tục trong các chương trình thời sự trên BHTtv trong các ngày 17 và 18/5/2026.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đồng bộ, Hà Tĩnh kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng số cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực, góp phần giảm nghèo thông tin và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.