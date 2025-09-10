G0bUpTtWIAAms_P.jpg
Trước Moldova bị đánh giá thấp, Na Uy sớm có bàn mở tỷ số nhờ công Myhre
G0bpS9aWoAAMm6D.jpg
Khoảng thời gian tiếp theo là show diễn của Erling Haaland
G0b0qQFWMAA0aQD.jpg
Tiền đạo của Man City 5 lần xé lưới đối phương
G0bpU1SXsAASdWA.jpg
Ngoài ra, Haaland còn 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công
G0b0qQHXYAAAXOF.jpeg
Màn ăn mừng quen thuộc của Haaland
G0boyqmXsAAZvXw.jpg
G0bpqefXUAAN8eZ.jpg
Trận đấu để đời của chàng tiền đạo người Na Uy
G0bqSigWAAAXsAg.jpg
Thủ quân Odegaard cũng góp 1 bàn và hai lần kiến tạo cho Haaland lập công
G0bpNOoXgAAPrv9.jpeg
Sang hiệp hai, tiền đạo vào sân thay người Aasgaard cũng chói sáng
G0bvXQCWgAAAdT6.jpg
Aasgaard ghi 4 bàn trong vòng 26 phút
G0bpQ07bgAM17eM.jpeg
Chiến thắng với tỷ số "kinh hoàng" của Na Uy
G0b4BxzXwAAylWr.jpg
Haaland và Aasgaard ăn mừng trong phòng thay đồ
G0bxVn9XAAAmq8L.jpeg
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu 

Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, Premier League