u23 viet nam 2.JPG
Sau 2 trận thắng, U23 Việt Nam gặp U23 Yemen ở lượt cuối bảng C. 
u23 viet nam 15.JPG
Dù chỉ cần một kết quả hòa nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc với sự quyết tâm cao nhất.
u23 viet nam 7.JPG
Tấn công áp đảo nhưng phải tới hiệp 2 U23 Việt Nam mới có bàn mở tỉ số.
u23 viet nam 14.JPG
Sau pha bật nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ 'cháy lưới' U23 Yemen.
u23 viet nam 1.JPG
Bàn thắng quý như vàng của Thanh Nhàn.
u23 viet nam 5.JPG
Niềm vui của các CĐV Việt Nam trân khán đài sân Việt Trì.
u23 viet nam 8.JPG
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Các cầu thủ Yemen đổ gục xuống sân sau thất bại.
u23 viet nam 13.JPG
Các cầu thủ U23 Việt Nam động viên đồng nghiệp của mình.
u23 viet nam 10.JPG
Các cầu thủ áo đỏ chúc U23 Yemen có thể đi tiếp với tấm vé vớt.
u23 viet nam 6.JPG
Nhiều cầu thủ đội bóng Tây Á bật khóc trên sân.
u23 viet nam 12.JPG
Thanh Nhàn kéo cầu thủ Yemen đứng dậy.
u23 viet nam 9.JPG
U23 Việt Nam có màn tri ân khán giả.
u23 viet nam 11.JPG
U23 Việt Nam có hành động đẹp sau trận đấu.
u23 viet nam 3.JPG
Thầy trò HLV Kim Sang Sik toàn thắng 3 trận, xếp nhất bảng C, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

