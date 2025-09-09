Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
U23 Thái Lan có một trận đấu đầy cảm xúc khi đánh bại U23 Malaysia 2-1, chính thức giành ngôi đầu bảng F và đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026.
Sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, và ngay lập tức nhận được lời chúc mừng đầy bất ngờ từ FIFA.
U23 Indonesia chịu thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu quyết định, qua đó hụt tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.
U23 Campuchia gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Iraq 0-0, trong khi Lào và Timor Leste giành những chiến thắng đậm trong ngày chia tay vòng loại U23 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.