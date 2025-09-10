www_thesun_co_uk harry kane england misses chance 1022109487.jpg
Dù phải làm khách nhưng "Tam sư" nhập cuộc hứng khởi
G0bZzckXUAAatTC.jpeg
Harry Kane mở tỷ số cho tuyển Anh với cú đánh đầu từ quả phạt góc của Rice
G0bbf6xXcAARZzi.jpg
Phút 35, Madueke solo ấn tượng ghi bàn nhân đôi cách biệt
G0bbJnzWoAA7Cp0.jpg
Đồng đội chúc mừng Madueke có bàn đầu tiên trong màu áo "Tam sư"
G0bap9QWoAAnA6c.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Anh
G0bhwtUaYAAVxng.jpeg
Ngay đầu hiệp hai, Konsa chớp thời cơ ghi bàn thứ 3
G0bnxAqW8AABTtC.jpg
Trung vệ Guehi cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
G0bp4L6WoAAGyFt.jpg
Cuối trận, Rashford lập công trên chấm 11m
G0bqjE3aoAAICdv.jpeg
Chiến thắng hoành tráng của tuyển Anh
G0bxVn9XAAAmq8L.jpeg
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu 

Nguồn ảnh: FA, BBC Sport, PFA