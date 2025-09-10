Đội tuyển Italia thắng Israel 5-4 ở vòng loại World Cup 2026, với chiến thuật hỗn loạn nhưng tinh thần Gattuso nổi bật.
Nguồn ảnh: FA, BBC Sport, PFA
Barca phản ứng gắt, gọi thẳng đến LĐBĐ Brazil yêu cầu HLV Ancelotti cần công tâm, thay vì thiên vị Real Madrid ở tuyển Brazil, trong khi ép trụ cột Raphinha của họ.
Luis Suarez bị MLS treo giò 9 trận vì có hành vi phi thể thao ở chung kết Leagues Cup, Inter Miami thua 0-3 Seattle Sounders.
Chiến lược gia Nuno Espirito Santo bất ngờ bị Nottingham Forest sa thải chỉ sau 3 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26.
Italia tạo nên trận cầu siêu hấp dẫn với Isarel khi giành chiến thắng nghẹt thở 5-4, nhờ pha lập công quyết định của Sandro Tonali phút 91.