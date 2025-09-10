Tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel trình diễn bộ mặt sáng sủa trong chiến thắng tưng bừng 5-0 ngay trên sân Serbia.
Nguồn ảnh: Uefa, MLSZ
U23 Thái Lan có một trận đấu đầy cảm xúc khi đánh bại U23 Malaysia 2-1, chính thức giành ngôi đầu bảng F và đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026.
Sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, và ngay lập tức nhận được lời chúc mừng đầy bất ngờ từ FIFA.
U23 Indonesia chịu thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu quyết định, qua đó hụt tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.
U23 Campuchia gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Iraq 0-0, trong khi Lào và Timor Leste giành những chiến thắng đậm trong ngày chia tay vòng loại U23 châu Á 2026.