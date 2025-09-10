G0byqT3WMAArWu4.jpeg
Hai đội khởi đầu tốc độ
Varga đánh đầu đưa Hungary vượt lên dẫn trước ở phút 21
Bàn mở tỷ số bất ngờ của đội chủ nhà
Sau đó, Bernardo Silva phá bẫy việt vị lẻn xuống dứt điểm tung nóc lưới san hòa 1-1
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Tuy nhiên, sau đó CR7 không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm 11m
Điệu ăn mừng quen thuộc của Ronaldo
Kịch tính đẩy lên cao khi Varga một lần nữa xé lưới Bồ Đào Nha
Vào thời điểm khó khăn nhất, Joao Cancelo tỏa sáng ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha
Chiến thắng xứng đáng dành cho Ronaldo và đồng đội
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu 

Nguồn ảnh: Uefa, MLSZ