Trận đấu bị hoãn hơn 90 phút vì mưa lớn, nhưng khi bóng lăn, hai đội đều nhập cuộc chặt chẽ. Phút 35, Kakana khai thông thế bế tắc cho U23 Thái Lan bằng cú sút xa đầy uy lực sau đường chuyền của đội trưởng Seksan.

U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Malaysia - Ảnh: FAT

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Hadi Aysar của Malaysia gỡ hòa bằng pha vô-lê đẹp mắt từ tình huống phạt góc.

Sang hiệp hai, "Voi chiến" đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén trong dứt điểm. Kakana và các đồng đội liên tục bỏ lỡ, trong khi U23 Malaysia cũng có những pha đáp trả nguy hiểm, điển hình là cơ hội của Tierney ở phút 88 bị thủ môn Thái Lan xuất sắc cứu thua.

Niềm vui của đội chủ nhà với tấm vé dự VCK U23 châu Á - Ảnh: FAT

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+2. Từ một pha phản công nhanh, Kakana một lần nữa tỏa sáng với cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Thái Lan.

Với cú đúp bàn thắng, Kakana trở thành người hùng giúp đội nhà giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, trong khi U23 Lebanon phải chờ đợi may mắn từ suất vé vớt.

