Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Timor-Leste đã có màn trình diễn bùng nổ khi vượt qua Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số đậm 6-0.

U23 Timor Leste áp đảo hoàn toàn trước U23 Bắc Mariana. Phút 38, Freitas mở tỷ số sau pha kiến tạo của Fretelian, trước khi Lemos nhân đôi cách biệt ngay cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Ribeiro ghi bàn thứ ba, Lemos hoàn tất cú đúp, rồi Guterres và Fretelian lần lượt lập công. Chung cuộc, Timor Leste giành chiến thắng đậm 6-0 đầy thuyết phục.

Một cơn địa chấn mang tên U23 Campuchia khi đội chủ nhà cầm hòa đối thủ cực mạnh U23 Iraq không bàn thắng ở trận đấu mang tính "chung kết" của bảng G.

Đáng tiếc cho đội bóng xứ sở chùa tháp khi chỉ có được ngồi nhì bảng, với 5 điểm không đủ lọt vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

U23 Lào cũng có được chiến thắng an ủi 3-1 trước U23 Macau, qua đó xếp thứ 3 bảng J sau U23 Hàn Quốc và U23 Indonesia.

Một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là U23 Singapore (thua U23 Việt Nam 0-1) thảm bại 1-4 trước U23 Bangladesh ở trận đấu mang tính thủ tục.

U23 Myanmar cũng trắng tay khi thất bại 1-2 trước Afghanistan và chia tay vòng loại với vị trí cuối bảng B, chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Xếp hạng bảng D

Xếp hạng bảng G

Xếp hạng bảng J

