Theo tờ La Gazzetta dello Sport, chân sút Erling Haaland sẽ gặp lại người thầy của mình - HLV Pep Guardiola tại Italia, lần đầu tiên, kể từ sau khi ông rời Etihad hồi cuối tháng 5.

Haaland sẽ gặp lại Pep Guardiola trong đám cưới của Donnarumma. Ảnh: EFE

Vì sao cuộc hội ngộ diễn ra tại Italia, nơi mà Pep Guardiola đang được đồn đại có thể lên làm HLV trưởng sắc áo Thiên thanh?

Không chỉ vậy, Pep Guardiola cũng sẽ gặp cả… giám đốc Kỹ thuật tuyển Italia - cựu danh thủ Paolo Maldini.

Thực tế, không có mối liên hệ nào với đồn đại ở trên. Lý do duy nhất, họ gặp nhau là bởi cùng đến dự đám cưới của thủ thành Donnarumma.

Theo truyền thông Italia, thủ thành hiện khoác áo Man City, sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm - nhà thiết kế nội thất, Alessia Elefante, tại quê nhà, vào cuối tuần này.

Danh sách khách mời bao gồm các đồng đội ở Man City, với Haaland sẽ tham dự. Đáng kể hơn, HLV Pep Guardiola được cho cũng sẽ góp mặt. Bên cạnh đó còn có cựu giám đốc điều hành AC Milan, nay là giám đốc Kỹ thuật tuyển Italia - Paolo Maldini.

Donnarumma có tình yêu đẹp 10 năm với bạn gái thanh mai trúc mã trước khi làm đám cưới vào cuối tuần này. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào 2024. Ảnh: insta

Tất nhiên, trong đám cưới của đội trưởng Donnarumma, không thể thiếu các đồng đội ở tuyển Italia, như Tonali, Barella,…

Trước khi chia tay Man City sau 10 năm gắn bó, chính Pep Guardiola là người đề nghị CLB mang Donnarumma về Etihad vào mùa hè năm ngoái, để thay Ederson chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Liên quan đến việc tuyển Italia mời Pep Guardiola về nắm đội, theo tin mới nhất từ tờ La Gazzetta dello Sport, cựu thuyền trưởng Man City đã gọi điện cho Maldini, từ chối đảm nhiệm công việc, với lý do dự án không phù hợp với ông lúc này, với ưu tiên dành thời gian cho gia đình.