Trong công văn, CLB HAGL và Học viện bóng đá LPBank HAGL bày tỏ sự khâm phục và tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Việc đội xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết là một kỳ tích. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của các cầu thủ mà còn là niềm tự hào lớn của phong trào thể thao tỉnh nhà.

Nhằm gìn giữ, phát triển tài năng của các VĐV, nâng tầm phong trào bóng đá nữ tỉnh Gia Lai theo hướng chuyên nghiệp, thừa ủy quyền của Chủ tịch CLB Đoàn Nguyễn Đức, Ban Điều hành CLB HAGL và Học viện bóng đá LPBank HAGL xin đề xuất với UBND tỉnh, Sở VH, TT&DL cùng Chính quyền địa phương xã Đak Đoa phương án:

CLB HAGL và Học viện bóng đá LPBank HAGL xin tiếp nhận toàn bộ đội bóng đá nữ xã Đak Đoa để quản lý, đào tạo tham dự Giải vô địch quốc gia; Đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của CLB HAGL và Học viện LPBank HAGL.

Bầu Đức xin tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đak Đoa. Ảnh: VTV5

Ngoài ra, CLB HAGL và Học viện bóng đá LPBank HAGL xây dựng, định hướng và đăng ký cho đội bóng đá nữ xã Đak Đoa tham gia thi đấu tại giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia trong thời gian tới tuân thủ đúng quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Với việc đội bóng đá nữ xã Đak Đoa vào chung kết, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyễn Đức quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng nữ dân tộc thiểu số được tiếp nhận để tham dự giải vô địch quốc gia. CLB HAGL và Học viện bóng đá LPBank HAGL rất mong nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện và hướng dẫn thủ tục từ UBND tỉnh Gia Lai, Sở VH, TT&DL cùng Chính quyền địa phương xã Đak Đoa để đề xuất trên sớm được triển khai.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa giành vé vào chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026. Ảnh: VTV5

Trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, là cuộc chạm trán giữa đội bóng Đak Đoa (Gia Lai) - đương kim vô địch giải bóng đá nữ DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng và đại diện tỉnh chủ nhà Lục Yên (Lào Cai), diễn vào lúc 9h00 ngày 29/8, truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV6 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo.