Tấm vé World Cup

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup là chiến tích khiến cả nền bóng đá nước nhà phải tự hào. Nhưng trong ngày vui ấy, nhiều người lại chợt nhớ đến một cái tên: HAGL, nơi từng được xem như biểu tượng của đào tạo trẻ Việt Nam lại không đóng góp nổi một cầu thủ nào trong hành trình vừa qua.

Suốt hơn 10 năm qua, mỗi khi nhắc đến bóng đá trẻ, người ta luôn nghĩ đến bầu Đức. Ông chủ HAGL là người đầu tiên biến câu chuyện đào tạo trẻ ở Việt Nam thành một dự án đúng nghĩa, có tầm nhìn dài hạn và tạo sức ảnh hưởng lên cả nền bóng đá.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup

Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh không chỉ tạo hiệu ứng chuyên môn mà còn khiến người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam có thể chơi đẹp, kiểm soát bóng và phát triển theo hướng hiện đại. Đó là di sản rất lớn mà bầu Đức để lại.

Thế nên, việc U17 Việt Nam liên tiếp dự và gặt hái thành công các giải lớn mà gần như không có dấu ấn của HAGL, khi lò đào tạo phố núi gần như đứng ngoài dòng chảy thành công của bóng đá trẻ Việt Nam đã khiến nhiều người hụt hẫng.

Nỗi lòng của bầu Đức

Trong những ngày U17 Việt Nam thăng hoa ở sân chơi châu Á, tại Pleiku một sự kiện cũng khiến người hâm mộ phải chú ý: Bầu Đức và HAGL tổ chức 1 Festival bóng trẻ vô cùng hoành tráng với 8 đội trong nước và quốc tế tham dự.

Điều đó khẳng định cái tâm và cái tầm của một ông bầu chưa bao giờ vơi cạn nhiệt huyết với bóng đá nước nhà, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ.

Bầu Đức hẳn rất vui, nhưng có thể cũng có chút chạnh lòng khi "lò" HAGL không đóng góp bất cứ ai trong hành trình lịch sử mà U17 Việt Nam vừa đi

Nhưng, ngày hội bóng đá trẻ hoành tráng ấy có thể vô tình khiến bầu Đức thêm chạnh lòng khi “sản phẩm” của chính mình đang 'hụt hơi' trước những Thể Công Viettel, PVF hay Hà Nội trong các cuộc đua ở cấp độ trẻ quốc gia vài năm trở lại đây.

Đó là điều khá đáng tiếc với người từng tạo ra cuộc cách mạng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng mặt khác, chính sự vươn lên của nhiều trung tâm đào tạo khác lại là tín hiệu tích cực cho cả nền bóng đá.

Bởi nếu không có HAGL Arsenal JMG năm nào, có lẽ bóng đá Việt Nam cũng khó tạo ra cú hích đủ lớn để thay đổi tư duy làm bóng đá trẻ như hiện tại. Những gì bầu Đức làm được không chỉ nằm ở vài danh hiệu hay vài lứa cầu thủ nổi tiếng, mà còn ở việc tạo cảm hứng để cả nền bóng đá cùng thay đổi.

Vì thế, trong ngày U17 Việt Nam giành vé World Cup, bầu Đức có thể chạnh lòng vì quân nhà HAGL vắng bóng, dẫu ít nhiều trong dòng chảy phát triển và xây dựng đào tạo trẻ, đóng góp của ông chủ HAGL cũng không hề nhỏ.

Tuy nhiên, cảm giác tiếc nuối vẫn tồn tại. Bởi với người hâm mộ, HAGL và bóng đá trẻ từng là hai khái niệm gần như không thể tách rời. Nên khi U17 Việt Nam chạm đến World Cup mà thiếu bóng dáng cầu thủ phố Núi, cảm giác trống vắng là điều rất thật.