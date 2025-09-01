Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM giới thiệu tới bạn đọc 2 cuốn sách mới: Cách mạng tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX của GS.TS.NGND Trịnh Nhu và PGS.TS Trần Trọng Thơ, cùng tập thơ thiếu nhi Bé yêu Tổ quốc của tác giả Cao Mai Trang.

Cuốn Cách mạng tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX dày 448 trang, gồm 6 chương. Tác phẩm phân tích tiến trình lịch sử từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ (1939) đến ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Sách làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và những bài học kinh nghiệm lớn lao từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám - sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, tập thơ Bé yêu Tổ quốc gồm 50 bài thơ trong sáng, gần gũi, dẫn dắt thiếu nhi khám phá vẻ đẹp đất nước và nuôi dưỡng lòng yêu nước. Với những bài thơ về Hà Nội, Huế, TPHCM, Quảng trường Ba Đình, chú bộ đội, chú công an… tác phẩm khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đồng thời gieo mầm tình yêu quê hương cho thế hệ nhỏ tuổi.

Theo tác giả Cao Mai Trang, tập thơ ra đời từ những xúc cảm thiêng liêng khi nghĩ về hòa bình hôm nay và sự hy sinh của cha ông. Chị mong muốn cuốn sách sẽ đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình giáo dục con trẻ, để các em thêm yêu tiếng Việt, yêu thơ ca và quan trọng nhất là yêu Tổ quốc Việt Nam.