Hai anh em ở miền đông Trung Quốc, Từ Hạo Thiên (17 tuổi) và em gái Từ Hạo Lâm (15 tuổi), lần lượt đạt 688 và 699/750 điểm trong kỳ thi gaokao năm 2026.

Với 699 điểm, Hạo Lâm nằm trong top 100 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh An Huy. Điều đặc biệt là nữ sinh chỉ mất 4 năm để hoàn thành chương trình tiểu học vốn kéo dài 6 năm, nên nhỏ tuổi hơn đáng kể so với các bạn cùng khóa.

Hạo Thiên trúng tuyển khoa Khoa học Vật lý, Đại học Khoa học và Công nghệ, trong khi Hạo Lâm được nhận vào Trường Quản lý Guanghua thuộc Đại học Bắc Kinh - một trong những cơ sở đào tạo kinh doanh danh tiếng nhất Trung Quốc.

Anh trai tự hào về em gái

Hạo Thiên cho biết em gái đạt được thành tích vượt ngoài mong đợi của bản thân.

"Em ấy thật sự rất giỏi. Sau này vào đại học, tôi có thể tự hào nói với các bạn rằng em gái mình học Trường Quản lý Guanghua của Đại học Bắc Kinh và còn nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi", Hạo Thiên chia sẻ.

Nam sinh cho biết hai anh em từng học cùng trường THCS và ngay ở kỳ kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, Haolin đã đứng đầu lớp.

Người cha cũng liên tục đăng tải bài viết chia sẻ niềm vui về thành tích của hai con trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc mừng.

Hai anh em Hạo Thiên và Hạo Lâm chia sẻ kết quả vượt trội trong kỳ thi đại học với tự hào của cha mẹ, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình học thuật. Ảnh: The Paper

Nhiều cư dân mạng gọi Haolin là "thần đồng", nhưng nữ sinh khiêm tốn từ chối cách gọi này.

"Em không nghĩ tài năng hay trí thông minh của mình xứng đáng với danh xưng đó", Hạo Lâm nói.

Hai anh em tiết lộ bí quyết học tập

Theo hai anh em, chất lượng học tập quan trọng hơn số lượng bài tập hoàn thành.

Hạo Thiên cho rằng yếu tố quyết định là giữ được tâm lý bình tĩnh.

"Một tinh thần thoải mái sẽ giúp chúng ta phát huy tốt nhất khả năng của mình trong phòng thi", nam sinh nói.

Trong khi đó, Hạo Lâm chia sẻ khi cảm thấy quá căng thẳng, em sẽ chủ động nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Nữ sinh cũng khuyên các bạn dành thời gian nhìn lại những lỗi sai của mình và tích cực trao đổi với thầy cô, bạn bè để cải thiện việc học.

Khi chịu áp lực học tập, Hạo Thiên thường chơi Rubik để thư giãn. Nam sinh có thể hoàn thành khối Rubik 3×3×3 chỉ trong 9 giây.

Hạo Thiên đã trúng tuyển vào Đại học Khoa học và Công nghệ, trong khi em gái Hạo Lâm được nhận vào Trường Quản lý Quang Hoa danh tiếng thuộc Đại học Bắc Kinh. Ảnh: The Paper

Ngoài học tập, Hạo Lâm yêu thích âm nhạc và khiêu vũ. Nữ sinh đã vượt qua kỳ thi piano cấp 10 - cấp độ cao nhất dành cho người học không chuyên tại Trung Quốc - đồng thời biết chơi violin.

Dù đạt nhiều thành tích nổi bật, Hạo Lâm vẫn khẳng định mình không phải là "thần đồng".

Năm nay, 12,9 triệu thí sinh Trung Quốc đăng ký dự kỳ thi gaokao. Tại tỉnh An Huy, khoảng một nửa số thí sinh được tuyển vào các trường đại học nhóm đầu, trong đó khoảng 7% đạt từ 600 điểm trở lên.

Câu chuyện của hai anh em nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

"Một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được hai người con xuất sắc đến vậy?", một người viết.

Một ý kiến khác nhận xét: "Em ấy quá khiêm tốn. Chỉ chăm chỉ thôi thì chưa đủ để đỗ Đại học Bắc Kinh".