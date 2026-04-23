Gemini đổ bộ trình duyệt Google Chrome

Ngày 20/4, Google thông báo mở rộng trợ lý AI Gemini trên trình duyệt Chrome cho thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trong đó có Việt Nam.

Người dùng Google Chrome châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu sử dụng Gemini ngay trên trình duyệt. Ảnh chụp màn hình

Hệ thống được tích hợp dưới dạng nút "Ask Gemini" (Hỏi Gemini) đặt ở góc trình duyệt. Khi kích hoạt, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với AI thông qua một bảng điều khiển bên hông mà không cần chuyển hướng trang. Trợ lý này sở hữu khả năng xử lý đa phương thức bao gồm văn bản, hình ảnh và video. Dựa trên ngữ cảnh của trang web đang mở, công cụ có thể tóm tắt nội dung, đối chiếu thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan.

Bên cạnh đó, khi người dùng cấp quyền, Gemini có thể trích xuất dữ liệu từ các dịch vụ nội bộ như Gmail, Google Drive và Lịch để hỗ trợ các tác vụ cá nhân. Đồng thời, công nghệ AI cũng được tích hợp vào chế độ Bảo vệ Nâng cao (Advanced Protection) của Chrome nhằm nhận diện và chặn các website độc hại hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Hiện tính năng này chỉ khả dụng cho người dùng trên 18 tuổi, bắt buộc đăng nhập tài khoản và không hoạt động trong chế độ Ẩn danh.

ChatGPT nâng cấp Images 2.0 cải thiện chữ tiếng Việt

Hình ảnh tạo bằng mô hình Images 2.0 trên ứng dụng ChatGPT

Cùng thời điểm, OpenAI cũng cập nhật mô hình Images 2.0 cho ChatGPT, khắc phục điểm yếu kết xuất văn bản của các thế hệ trước. Bản nâng cấp hỗ trợ hiển thị tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ phi La-tinh (như tiếng Nhật, tiếng Hàn) trên hình ảnh một cách chính xác.

Theo công bố từ nhà phát triển, Images 2.0 có thể xử lý các chi tiết nhỏ, biểu tượng và giao diện người dùng (UI) phức tạp ở độ phân giải tối đa 2K. Điểm thay đổi lớn nhất là việc tích hợp khả năng suy luận. Hệ thống có thể tự động tìm kiếm web, khởi tạo nhiều biến thể hình ảnh từ một câu lệnh duy nhất và tự rà soát độ chính xác trước khi trả kết quả.

Tính năng này cho phép người dùng thiết kế các ấn phẩm liền mạch như băng rôn, thực đơn hay truyện tranh nhiều khung hình, dù thời gian xử lý sẽ lâu hơn mức thông thường.

Mô hình mới sở hữu kho dữ liệu cập nhật đến tháng 12/2025 và cho phép tùy chỉnh linh hoạt tỷ lệ khung hình từ 3:1 đến 1:3. Dù vậy, hệ thống vẫn có tỷ lệ sai sót nhất định khi xử lý các góc khuất, biểu đồ có mật độ thông tin dày đặc hoặc cấu trúc vật lý phi logic.

Cuộc đua tối ưu chữ viết trên ảnh bằng AI vốn đã được hâm nóng từ cuối năm ngoái khi Google trình làng công cụ Nano Banana Pro nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất các tài liệu đồ họa chuyên nghiệp như sơ đồ minh họa hay biển quảng cáo.